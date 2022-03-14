《容我世說－張翠容》要和平還是戰爭？南方世界對歐洲局勢大拷問

《容我世說》儘管聯合國提出譴責俄羅斯入侵烏克蘭的不具約束力決議案，有大比數成員國

投下支持票，但投下支持票的非西方國家當中，有大部分對他們而言，譴責已是他們能夠所做的

最大舉措，不會進一步配合美國制裁和孤立俄羅斯。



他們這樣做不表示他們選擇了利益背棄了道德，而是他們雖認為俄方入侵行為不對，但美國

也是共犯，她一直扮演挑釁的角色，即使有多少專家勸喻北約不可東擴至烏克蘭，這包括基辛格

甚至現任中情局主管威廉．伯恩斯（Ｗｉｌｌｉａｍ Ｂｕｒｎｓ），後者也曾在２００５年至

２００８年擔任美國駐莫斯科大使，他在其自傳著作Ｔｈｅ Ｂａｃｋ Ｃｈａｎｎｅｌ中說：

「在我看來，北約的擴張充其量是不成熟的，最壞的情況是不必要的挑釁……。」後來他又在一

份備忘錄指出，對烏克蘭加入北約是俄羅斯精英（不僅僅是普京）所有紅線中最亮的一條，最充

滿敵意的挑戰。



中情局主管伯恩斯也這樣表示啊！那莫說多位美國學者的警告，例如波士頓大學歷史系教授

Ａｎｄｒｅｗ Ｂａｃｅｖｉｃｈ和《大國政治的悲劇》的知名作者米爾斯海默，可是，拜登無

論從專家口中或最新情報上都預計普京今次會絕地反撲，他卻沒有積極透過外交斡旋，制止戰爭

的發生，反之推波助瀾，其意圖為何？就是這份質疑，令南方世界的態度有別於美國北方盟友。



菲律賓知名學者、社會運動家兼菲國國會議員和副總統侯選人瓦爾登。貝洛（Ｗａｌｄｅｎ

Ｂｅｌｌｏ），他便提出了這樣的質疑，值得我們參考。我曾多年前就歐債危機訪問過貝洛，

他所創辦的智庫「全球南方焦點」（Ｆｏｃｕｓ ｏｎ ｔｈｅ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｕｔｈ）

現在已代表了後發國家的聲音。他現年７５歲，經歷過馬可斯獨裁時代，了解當時作為馬可斯堅

定盟友的美國，其外交政策的本質，乃是利益價值多於道德價值，卻又善於把前者包裝成後者。

在這方面，非洲和中東及拉美國家更為清楚。



因此，南方世界包括菲律賓在內，今次在俄烏戰爭上初時表示中立立場，結果在聯合國投下

譴責俄國一票，僅此而已，沒有積極站在美國一邊。換言之，譴責俄羅斯不等於要支持美國和北

約。貝洛指出，美國當然希望獲全世界支持，以取得全面的外交勝利。可是，從南方世界的角度

看，卻擔心美國有她隱藏利益的議程，盲目支持美國恐成為受她利用的棋子，這方面在歷史上屢

見不鮮。基於此，他們便猶疑了。



根據美國和北約不斷東擴的作為，貝洛等南方世界知識分子則會質問，究竟你們要為東歐製

造和平的環境還是戰爭的環境？要知道，北約絕不僅是個西方防禦性軍事聯盟，只等其成員國受

襲時才出手，它在１９９９年便主動攻擊南斯拉夫聯盟共和國並肢解了這個主權國，２０１１年

又大規模空襲利比亞。這樣具有攻擊性的軍事組織，誰願意讓它拿著大殺力武器站在你家門口？

更何況北約之手有伸向全球的意圖。現在的悲劇是，普京選擇了不惜代價反擊，成為無法被原諒

的侵略者，外界普遍相信他要在烏克蘭進行政權轉移，但美國同時也正等待俄羅斯發生政權轉移

。只要戰事拖延，俄國國內反戰聲音高漲，經濟寡頭利益受到無法忍受的傷害，普京必定勢危。



美俄較量，卻要烏克蘭血流成河，而歐洲也內傷。拜登在沒有充份諮詢歐盟下，單方面宣布

他和盟友禁俄石油，立刻把這場戰爭打出了另一條石油戰的戰事，美國受石油戰影響最少，卻陷

極度依賴俄油的歐洲於國家利益和道義的兩難處境。歐美向烏克蘭源源輸出軍火和僱傭兵，而俄

羅斯也僱請敘利亞和車臣戰士助戰，看來大家無意為和平努力，實行拼過你死我活。在列強大混

戰及各懷鬼胎的此刻，貝洛建議南方世界保持警愓，清楚知道，他們要和平不要戰爭。

《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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