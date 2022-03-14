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14/03/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價續貶２００點創一個月低，報６﹒３５０６

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３５０６，
較上個交易日跌２００點子，錄兩連貶，創２月１５日以來一個月新低，上個交易日報
６﹒３３０６。
　　俄烏戰爭膠著，美元上周五走強，美匯指數升０﹒６％，至９９﹒１０，周線漲０﹒５％，
是連續第５周上升。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３５０６　　＋２００﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９２５０　　－３６１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒３９０３　　－５９９﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１１１　　　＋１９﹒６０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２６３６　　－２４１﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６１９３　　－３９０﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３１１４　　－３７３﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６４７５　　　－９９﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒７７４１　　－３４３﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　４﹒９７５１　　＋１６０﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６２２　　　　＋３﹒５０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　２０﹒８３１０　－４９２９﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３７４９　　　－３６﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９４﹒６３００　　　＋３７﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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