【聚焦人幣】人幣中間價續貶２００點創一個月低，報６﹒３５０６

《經濟通通訊社１４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３５０６，
較上個交易日跌２００點子，錄兩連貶，創２月１５日以來一個月新低，上個交易日報
６﹒３３０６。
俄烏戰爭膠著，美元上周五走強，美匯指數升０﹒６％，至９９﹒１０，周線漲０﹒５％，
是連續第５周上升。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３５０６ ＋２００﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒９２５０ －３６１﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒３９０３ －５９９﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８１１１ ＋１９﹒６０
１英鎊╱人民幣 ８﹒２６３６ －２４１﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６１９３ －３９０﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３１１４ －３７３﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒６４７５ －９９﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒７７４１ －３４３﹒００
１加元╱人民幣 ４﹒９７５１ ＋１６０﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６６２２ ＋３﹒５０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ２０﹒８３１０ －４９２９﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３７４９ －３６﹒００
１人民幣╱韓元 １９４﹒６３００ ＋３７﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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