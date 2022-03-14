《鍾之日記》恒指收挫千點，新經濟股血洗

《鍾之日記》３月１４日，香港天氣：晴。香江魚缸：大跌。祖國股市：挫。



中港股市面對近幾年來最差的表現，地緣政治動盪困擾遠遠未解、美國加息已在路上、內地

疫情快速蔓延，再加上首批中概股被美方警告退市風險引發外資逃出，港股上周暴跌３﹒５％，

今日繼續向下插水，低開３４９點報２０２０３點，不久失守兩萬點關口，午後跌幅更擴大至超

過１０００點，低見１９４１６點，走勢持續無力。

恒指收報１９５３１，跌１０２２點或４﹒９７％，再創五年半新低，主板成交

２２３０﹒５３億元。

納指金龍指數上周四（１０日）暴跌一成後，周五（１１日）再跌超過１０％，盡管中概股

退市風險會在兩年後才密集爆發，不過在中美矛盾日漸加劇的境況下，在美上市的中資企業定不

好過；與此同時，中國政府對科企的敲打仍然持續，內地最大網約車平台滴滴出行傳因未滿足內

地監管要求，股價在上個美股交易日急瀉４４％。

外資已經提前撤離中概，導致科技股跌幅如同骨牌式倒下。科技公司市值急插將嚴重影響這

些企業日後的融資能力，亦局限了企業發展，有市場傳聞稱，騰訊（００７００）、阿里巴巴

（０９９８８）等互聯網科企會在未來幾周內進行裁員，網上流傳疑似科企員工聊天紀錄稱，騰

訊預計裁員１０％－３０％，阿里裁員３０％。

新經濟繼續遭血洗，京東（０９６１８）低開近一成，盤中低見１７７﹒６元創上市新低，

收市跌１４﹒７７％，報１８０元；嗶哩嗶哩（０９６２６）、百度（０９８８８）、理想

（０２０１５）及小鵬（０９８６８）都瀉逾１７％。ＡＴＭ三大科技藍籌亦不能倖免，美團

（０３６９０）午後沽壓加劇，收市跌１６﹒８４％，報１１２﹒６元；阿里巴巴

（０９８８８）跌１０﹒９％，報８０﹒９元；有傳騰訊（００７００）因微信支付涉洗錢，或

遭處以高額罰款，股價臨收市時跌幅擴大，收市跌９﹒８％，報３３１﹒８元，ＡＴＭ今天合共

拖累恒指跌逾４８０點。

恒生科技指數今日收報３７７８，跌４６８點或１１﹒０３％。



＊疫情如野火，滬指年半收盤低＊



內地管控疫情升級憂慮疊加中概股股災，引發外資逃難潮，陸股通今日錄得１４４﹒０８億

元人民幣的淨流出，不但是連續六日淨流出，且流出規模創自１月２７日以來一個半月新高

Ａ股上周五少許修復後今早再迎來顯著下跌，滬綜指、深成指、創業板指集體低開超過１％

，並在軍工、醫藥板塊獨力難支的情況下，滬綜指半日保持１﹒３％跌幅，再度失守三千三，尾

盤醫藥板塊由升轉跌，Ａ股突然再度踏空，滬指全日跌幅達到擴大到２﹒６１％，是２０２０年

７月以來最大單日跌幅，收報３２２３﹒５３點，是超過一年半以來最低的收盤位置。

深成指全日瀉３﹒０８％，險穿１２０００關，創業板指更挫３﹒５６％。兩市全日成交

９６９９億元人幣，較上日（１１日）回落７﹒６％。

中國繼２０２０年初首次爆發新冠疫情後發生最嚴重的一波社區傳播，同時亦是中國堅持清

零抗疫以來面對的最大一次考驗，市場擔憂管控措施升級甚至全面封城對經濟帶來嚴重打擊。昨

日（１３日）全國新增本土新型冠狀病毒病例１３３７宗，本土無症狀亦新增７８８例。國家衛

健委於上周五（１０日）放開抗原檢測，容許居民自行檢測新冠病毒，作為防控疫情的新部署。

明日（１５日）有１０００億１年期ＭＬＦ到期，內媒引述專家指出，當下穩增長的要求十

分確定，寬信用尚處於推進階段，仍需貨幣政策護航，人民銀行進一步降準降息或已提上日程。



＊碧桂園強調沒問題，股價續跌至五年低＊



近期碧桂園（０２００７） 股份及境內、離岸債務證券的價格持續尋底，碧桂園澄清，股

債波動是因近期社交媒體上流傳有關公司境內外融資相關不公平負面陳述而受拖累，並強調集團

經營狀況良好，具備充足現金儲備。

然而，碧桂園依然屢創新低，碧桂園全日瀉近１９％，報４﹒２１元，五連跌創近五年低；

旗下碧桂園服務（０６０９８） 亦大跌２１％，報３０﹒５元，七連跌創近兩年低。

碧桂園指，有關傳聞毫無根據且嚴重誤導，將向相關人士或組織保留追究法律責任的一切權

利。公司強調確認集團營運正常，可繼續照常開展其業務。公司表示，自今年３月４日起，已增

持股份約３﹒２８億股。去年底至今亦已累計購回優先票據金總達４５７０萬美元。

此外內地不少城市今日起實施封城，對內房近期銷售也有一定影響，內房股沽壓沉重，融創

（０１９１８）瀉２０％，世茂（００８１３）跌近１１％，龍湖（００９６０）跌１２％，恒

大（０３３３３）跌６％。



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