【新冠肺炎】孫春蘭：「動態清零」總方針不動搖，採取果斷措施

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國務院聯防聯控機制１２日召開電視電話

會議，國務院副總理孫春蘭出席會議並講話。她強調，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略、「

動態清零」總方針不動搖、不放鬆，採取果斷措施，盡快控制局部聚集性疫情，鞏固疫情防控成

果。



＊推廣「抗原篩查、核酸診斷」監測模式＊



孫春蘭指出，近期中國疫情多發頻發，防控形勢複雜嚴峻。疫情較重地區要從嚴從緊開展防

控工作，擴大核酸篩查範圍，加快流調排查和轉運隔離，嚴格落實集中隔離、居家隔離、封控區

和管控區管理措施，徹底阻斷社區傳播，用最短時間實現社會面清零。疫情防控的重中之重是外

防輸入，重點是口岸，關鍵是閉環，人、物、環境同防，定點醫院、隔離酒店、機場碼頭的工作

人員以及跨境貨車司機等環內人員不能與環外人員接觸，堅決守住外防輸入防線。

學校等人員聚集場所要壓實「四方」責任，加強日常健康監測，提高核酸檢測抽檢比例，防

止出現聚集性疫情。要針對奧密克戎傳播特點，推廣「抗原篩查、核酸診斷」監測模式，群眾可

自行購買檢測，有利於做到早發現，提高監測預警靈敏度。各地各部門要切實負起責任，加強督

查問責，慎終如始抓好疫情防控工作，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

