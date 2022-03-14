【內房困局】長城資產獲批發１百億金融債券，用於化解地產業風險

《經濟通通訊社１４日專訊》中國長城資產管理股份有限公司獲批在全國銀行間債券市場公
開發行人民幣１００億元人民幣金融債券。長城資產稱，本次債券的發行將為實體企業紓困化險
、促進房地產行業良性循環和健康發展提供長期限、低成本的資金。募集資金將主要用於重點房
地產企業優質項目的風險化解及處置、房地產行業紓困等相關不良資產主業及償還到期存量債券
。（ｃｔ）
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