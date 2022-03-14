【新冠肺炎】內地新冠抗原自測產品上線美團等電商平台

《經濟通通訊社１４日專訊》國家藥監局上周六（１２日）發布通告，批准南京諾唯贊

（滬：６８８１０５）、北京金沃夫、深圳華大因源（深：３００６７６）、廣州萬孚生物

（深：３００４８２）、北京華科泰生物的新冠抗原產品自測應用申請變更，首批５款新冠抗原

自測產品正式上市。

電商平台迅速上架自測產品，美團（０３６９０）買藥已經上線新冠抗原自測產品。京東

（０９６１８）、阿里巴巴（０９９８８）旗下淘寶等平台也在上周日相繼上線「新冠抗原自測

」專區頁面。天貓健康表示，首批新冠抗原自測產品預計近日正式開放線上銷售。同時老百姓大

藥房等連鎖藥房、多家醫藥電商平台發布消息稱，已與萬孚生物等獲批廠家達成合作或正在對接

，自測產品將於近日上架銷售。

據中泰證券研報表示，預測內地單月市場規模為１７７億元－２６６億元人民幣。如考慮到

居民、企業自費購買情況，預計新冠抗原檢測產品採購需求進一步提升。



＊國家藥監局再批准多５間公司新冠抗原檢測上市申請＊



據國家藥監局網站消息，１３日國家藥監局再次批准５家新冠抗原檢測試劑盒產品的註冊申

請，分別為萬泰生物（滬：６０３３９２）、熱景生物（滬：６８８０６８）、天津博奧賽斯生

物、重慶明道捷測生物和北京樂普診斷，加上早前已經獲批應用的五間，至此共有十間公司的新

冠抗原自測產品的上市註冊申請獲批。

國家衛健委上周五印發《新冠病毒抗原檢測應用方案（試行）》，決定在核酸檢測基礎上，

增加抗原檢測作為補充。居民有自檢需求的，可以自行購買抗原檢測試劑自測。但衛健委也強調

，抗原檢測需是用於特定人士的篩查，有利於提早發現疫情，自行檢測的試劑仍不能作為感染確

診依據。（ｄｗ）

