【新冠肺炎】內地鐵路部門大幅調整旅客列車開行，乘客可免費退票

《經濟通通訊社１４日專訊》中國鐵路部門公布，針對近日內地部分地區出現多點零星散發
病例和局部聚集性疫情，鐵路部門將迅速大幅調整旅客列車開行，並出台旅客列車車票免費退票
措施。自即時起，旅客在車站、１２３０６網站等各渠道，辦理２０２２年３月１５日０時前已
購各次列車有效車票退票時，均不收取退票手續費，購買鐵路乘意險和互聯網訂餐的一同辦理。
（ｊｔ）
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