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即市新聞

14/03/2022 10:19

【聚焦人幣】２月外幣存款增幅創十月最大，外匯充盈緩美加息衝擊

　　《經濟通通訊社１４日專訊》人行上周公布２月末外幣存款達１０５３９億美元刷新紀錄新
高，當月增加２９７億美元為十個月來最大單月增幅；當月外幣貸款為９５５７億美元亦創紀錄
高位。今年１－２月外幣存款增長５７０億美元，已達去年全年增幅的一半；去年全年外幣存款
累計增加１０７７億美元，為連續三年保持正增長。
　　分析認為，貨物貿易盈餘仍是帶動境內外幣存款增長的主因，今年前兩月中國貿易延續高景
氣，不僅暫時緩解市場對進出口快速回落的擔憂，也持續帶來充沛的外匯供給。而同期中國外儲
規模連兩個月下滑，或表明企業部門繼續持有大量外匯收入而未向銀行結匯。
　　而且俄烏戰爭爆發後，較高的經濟增長水平、政策金融環境的穩定性以及較低的地緣政治風
險，使得中國被視作規避風險的「港灣」，避險資金在２月末可能加速流入中國市場。

＊人幣面臨貶值風險時，外匯存準率具下調空間＊

　　美聯儲下周即將啟動加息，此前積累的大量外匯流入使得中國境內外匯流動性仍較為充裕，
後續這一外匯「蓄水池」或可緩解美聯儲緊縮帶來的資本流出衝擊。
　　去年在人民幣接連快速升值後，人行先後兩次上調外匯存準率緩和人民幣升值壓力；若後續
出現美聯儲超預期快速加息，人民幣面臨貶值風險時，外匯存準率具有下調空間也會被視為可能
的政策選項以緩和市場預期。
　　人行早前公布的外儲數據環比下降７８億美元至３２１３８億美元，為連續兩個月下滑，但
降幅明顯收窄。（ｗｌ）

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