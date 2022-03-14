【大國博弈】金龍中國指數逾六年低，官媒：斷言企業退市為時過早

《經濟通通訊社１４日專訊》美國證券交易委員會（ＳＥＣ）上周四（１０日）披露五家中

概股退市風險名單，引發「中概股會否集體退市」憂慮，中概股連續兩日暴跌，金龍中國指數周

五（１１日）跌１０％，收在逾六年來最低。中國官媒《經濟日報》最新刊文試圖為事件降溫，

稱首批名單的公布早已有跡可循，並非一個突發事件，且相關法規存在緩衝期，目前斷言入單企

業最終會被強制退市尚為時過早。

該報刊登作者為中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）管委會成員的文章稱，根據

《外國公司問責法》（ＨＦＣＡＡ）的規定，如果一家上市公司聘請了註冊於美國之外的審計師

，且美國上市公司會計監督委員會認定在其註冊地無法完整開展檢查或調查，則ＳＥＣ有責任持

續識別該公司並予以披露。隨著未來幾個月更多無論中概股還是其他外國公司公布年報，預計該

名單還將逐步延伸。



＊調查：２７３家發行人存被列入ＳＥＣ名單可能＊



文章並引述ＳＥＣ曾根據上市公司２０２０年年報的情況調查顯示，有２７３家發行人存在

被識別可能，其中２２％註冊於美國，７８％註冊於美國境外。但文章強調，列入臨時清單後，

公司並不會被要求立即退市，而是將連續三年繼續接受檢查，如果至２０２４年初（發布

２０２３年年報後）連續三年仍未滿足條件，則可能被要求從美國退市。

媒體上周五引述消息人士稱，中美雙方監管機構就審計監管合作的對話和磋商進展比較順利

，雙方都展示了願意解決問題的誠意，有望盡快達成共識。其中一位消息人士表示，雖然此前中

美在審計標準上有一些不同的看法，但是總體而言還是向好向前，步調是積極的。（ｗｌ）

