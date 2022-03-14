【Ａ股震盪】疫情管控全面升級滬指半日跌１﹒３％，創業板挫２％

《經濟通通訊社１４日專訊》中國繼２０２０年初首次爆發疫情後發生最嚴重的一波社區傳

播，同時亦是中國堅持清零抗疫以來面對的最大一次考驗，擔憂管控措施升級甚至全面封城對經

濟帶來嚴重打擊，加上多家互聯網公司裁員的消息傳出，Ａ股上周五（１１日）少許修復後今早

再迎來下跌，滬綜指、深成指、創業板指集體低開超過１％，在軍工、醫藥板塊獨力難支的情況

下，滬綜指半日跌１﹒３％，報３２６６﹒７３，再度失守三千三；深成指跌１﹒６１％，創業

板指更挫２﹒０６％。兩市半日成交６０９０億元（人民幣．下同），和上日（１１日）同時段

成交水平相若。

昨日（１３日）全國新增本土新型冠狀病毒病例１３３７宗，其中重災區吉林出現近８００

宗，山東新增９２例，廣東７５例絕大多數來自深圳，上海亦新增４１例，本土無症狀亦新增

７８８例。國家衛健委於上周五（１０日）放開抗原檢測，容許居民自行檢測新冠病毒，作為防

控疫情的新部署。

３月中期借貸便利（ＭＬＦ）操作實施在即，內媒引述專家指出，當下穩增長的要求十分確

定，寬信用尚處於推進階段，仍需貨幣政策護航，人民銀行進一步降準降息或已提上日程。



＊深滬本地股走低，張文宏稱病毒變弱不是躺平理由＊



深圳市決定今日起封城７日，在全市範圍內開展三輪全員核酸檢測。深圳的公共汽車、地鐵

等今日起皆暫停行駛，社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理。東莞亦跟隨，同步封城一

周。深圳本地板塊急跌，周大生（深：００２８６７）瀉９﹒３％，普路通

（深：００２７６９）跌８﹒８％，惠泰醫療（滬：６８８６１７）挫７﹒３％，美格智能

（深：００２８８１）挫６％，深圳新星（滬：６０３９７８）挫５﹒４％。富士康宣布暫停位

於深圳的ｉＰｈｏｎｅ工廠生產，工業富聯（滬：６０１１３８）則升０﹒４％。

上海亦宣布多項防疫措施，包括要求「市民非必要不離滬」，確需離滬的人員須持有４８小

時內核酸檢測陰性報告，來滬返滬的人員須持有抵滬前４８小時內核酸檢測陰性報告。此前有傳

上海「精準防疫」被批評，不過上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏深夜發文，稱新冠病

毒現在可能甚至沒有流感那麼致命，但這不是躺平的理由，要藉助此次一定會到來的社會面清零

所帶來的難得的機遇期與窗口期，準備好更為完備、智慧、可持續的應對策略。上海本地板塊方

面，派能科技（滬：６８８０６３）挫１１﹒３％，天璣科技（深：３００２４５）挫８﹒８％

，樂鑫科技（滬：６８８０１８）跌７﹒７％，城地香江（滬：６０３８８７）挫７﹒２％，上

海機場（滬：６００００９）跌５﹒９％。



＊白酒股領跌，新冠檢測概念火熱＊



白酒板塊今早領跌，口子窖（滬：６０３５８９）挫６﹒９％，酒鬼酒

（深：０００７９９）、山西汾酒（滬：６００８０９）挫６﹒６％，洋河股份

（深：００２３０４）跌６％，瀘州老窖（深：０００５６８）跌４﹒３％，茅台

（滬：６００５１９）跌２﹒６％。

疫情爆發觸發新冠檢測概念急升行情，易瑞生物（深：３００９４２）升兩成漲停，三維天

地（深：３０１１５９）漲１８％，華大基因（深：３００６７６）升１３﹒２％，萬孚生物

（深：３００４８２）抽高１３﹒１％，塞力醫療（滬：６０３７１６）、華盛昌

（深：００２９８０）、北化股份（深：００２２４６）等升一成漲停。（ｅｙ）

