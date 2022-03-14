【Ａ股震盪】滬綜指收瀉２﹒６％逾年半最低收盤水平，外資急走

《經濟通通訊社１４日專訊》內地管控疫情升級憂慮疊加中概股股災，引發外資逃難潮，陸

股通今日錄得１４４﹒０８億元（人民幣．下同）的淨流出，不但是連續六日淨流出，且流出規

模創自１月２７日（１４６﹒２４億元）以來一個半月新高

Ａ股上周五（１１日）少許修復後今早再迎來顯著下跌，滬綜指、深成指、創業板指集體低

開超過１％，並在軍工、醫藥板塊獨力難支的情況下，滬綜指半日保持１﹒３％跌幅，再度失守

三千三，尾盤醫藥板塊由升轉跌，Ａ股突然再度踏空，滬指全日跌幅達到擴大到２﹒６１％，是

２０２０年７月以來最大單日跌幅，收報３２２３﹒５３點，是超過一年半以來最低的收盤位置

。

深成指全日瀉３﹒０８％，險穿１２０００關，創業板指更挫３﹒５６％。兩市全日成交

９６９９億元，較上日（１１日）回落７﹒６％。

中國繼２０２０年初首次爆發新冠疫情後發生最嚴重的一波社區傳播，同時亦是中國堅持清

零抗疫以來面對的最大一次考驗，市場擔憂管控措施升級甚至全面封城對經濟帶來嚴重打擊。昨

日（１３日）全國新增本土新型冠狀病毒病例１３３７宗，本土無症狀亦新增７８８例。國家衛

健委於上周五（１０日）放開抗原檢測，容許居民自行檢測新冠病毒，作為防控疫情的新部署。

有市場傳聞稱，騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）等互聯網科企會在未來幾周

內進行裁員，傳聞引發內地社交平台輿論熱議。

明日（１５日）有１０００億１年期ＭＬＦ到期，內媒引述專家指出，當下穩增長的要求十

分確定，寬信用尚處於推進階段，仍需貨幣政策護航，人民銀行進一步降準降息或已提上日程。



＊外資出走白酒無奈，煤炭增產相關股跌＊



中概股股災延燒至中港股市，恒指跌穿兩萬點，Ａ股方面亦連連下跌，外資目前透過陸股通

流出超過百億，具中國特色、受外資鍾愛的白酒板塊領跌。酒鬼酒（深：０００７９９）瀉

９﹒４％，舍得酒業（滬：６００７０２）跌９﹒３％，洋河股份（深：００２３０４）跌

７﹒２％，瀘州老窖（深：０００５６８）跌５﹒２％，水井坊（滬：６００７７９）跌５％，

茅台（滬：６００５１９）跌３﹒９％，五糧液（深：０００８５８）跌３﹒２％。

據外電報道，中國國家發改委在上周的一次會議上對主產區官員表示，希望把國內產能提高

約３億噸，並計劃在政府、礦商和用戶間建立起共計６﹒２億噸的煤炭儲備，但沒有給出增產時

間表。據報新增煤炭產能中的１﹒５億噸將來自新煤礦及升級後煤礦，至於另外１﹒５億噸將來

自露天採場和一些之前已經關閉的煤礦。煤炭股下跌，晉控煤業（滬：６０１００１）挫７％，

美錦能源（深：００７２３）跌６﹒９％，潞安環能（滬：６０１６９９）跌６﹒１％，雲煤能

源（滬：６００７９２）跌５％。



＊復星見笑臉急漲，民航股低飛＊



國家衛健委放開抗原檢測，內地網上商城已見相關產品售賣，概念股見商機急漲，華大基因

（深：３００６７６）漲一成，熱景生物（滬：６８８０６８）升４﹒３％，樂普醫療

（深：３００００３）升２﹒９％；不過醫藥股在利好利淡因素夾擊下個別發展，諾泰生物

（滬：６８８０７６）漲兩成漲停，同和藥業（深：３００６３６）升１５％，北大醫藥

（深：０００７８８）、千紅製藥（深：０００７８８）、海南海藥（深：０００５６６）升一

成漲停，惟大理藥業（滬：６０３９６３）跌停，西點藥業（深：３０１１３０）挫９﹒８％，

共同藥業（深：３００９６６）跌８﹒８％，賽倫生物（滬：６８８１６３）跌８﹒５％。

復必泰新冠ｍＲＮＡ疫苗至今未在內地獲批，復星醫藥（滬：６００１９６）憧憬政策漲

９﹒１％，報４６﹒７元。

疫情打擊出行，民航股急挫，國航（滬：６０１１１１）挫８﹒６％，南航

（滬：６０００２９）跌７﹒５％，東航（滬：６００１１５）跌５﹒６％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１７４﹒７６ －３﹒０６

上證綜合指數 ３２２３﹒５３ －２﹒６１ ４１８０﹒５６

深證綜合指數 ２１０９﹒４６ －２﹒９３ ５５１７﹒５９

上證Ｂ股指數 ２７３﹒４０ －１﹒２１ １﹒１３

深證Ｂ股指數 １０５５﹒２５ －３﹒１０ ０﹒６８

上證１８０指數 ８８９８﹒１２ －２﹒７５

上證３８０指數 ５８７８﹒７３ －２﹒５４

深證成份指數 １２０６３﹒６３ －３﹒０８

中小創新指數 ２３９２﹒４９ －２﹒８２

深圳創業板指數 ２５７０﹒４５ －３﹒５６

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