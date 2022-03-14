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即市新聞

14/03/2022 11:17

《海納智見－荀玉根》市場策略：迷茫時，看遠方

　　《海納智見》今年以來市場持續下跌，尤其是近期市場加速下跌，自２０２１　年２　月
１８　日以來滬深３００最大跌幅已達到３１％，自２０２２年１月１３日以來股票型基金總指
數最大跌幅亦達１６％，市況低迷。目前內外部因素仍然複雜，投資者或感迷茫，這時不妨抬頭
看看遠方，拉遠視角，這是個值得珍惜的時刻。

＊看遠點，跌位值得珍惜＊

　　２００２年以來的歷史資料顯示，滬深３００下跌２５％之後，兩年上漲的概率大。根據歷
史資料分析，以滬深３００　為例，我們測算了歷史高點下跌１５％、２０％、２５％和３０％
後，一次性投資滬深　３００　持有１　年、２　年、３　年的收益率。總結而言，滬深３００
　下跌２５％後，２　年正收益概率大，平均收益率達８％，下跌３０％後，２　年平均收益率
達２９％，如果按３　年計算，平均收益率分別達７６％、９５％。歷史數據顯示，股票基金指
數下跌１５％　之後，兩年上漲的概率大。如以股票型基金指數為例，我們測算了歷史高點下跌
１５％、２０％和　２５％後，一次性投資股票型基金指數持有　１　年、２　年、３　年的收
益率。總結而言，股票型基金指數下跌１５％後，２年正收益率概率大，平均收益率達１５％，
下跌２０％後，２　年平均收益率達７０％，如果按３　年計算，平均收益率分別達６７％、
８４％。　

＊採取定期定額投資策略，收益更高＊

　　２００２　年以來的歷史資料顯示，如果採取定投策略，滬深３００下跌１５％後，２　年
大概率取得正收益。根據歷史資料分析，以滬深３００　為例，我們測算了歷史高點下跌１５％
、２０％、２５％和　３０％後，定投滬深３００持有１　年、２　年、３　年的收益率。總結
而言，滬深３００下跌１５％後，２年正收益率概率大，平均收益率達１３％，下跌２０％後，
２　年平均收益率達到１３％，下跌２５％後，２　年平均收益率達到１４％，下跌３０％後，
２年平均收益率達到２６％，如果按３年計算，平均收益率更高，分別達到５１％、５５％、
６４％、６０％。過往數據顯示，如果採取定投策略，股票型基金指數下跌１５％后，２年平均
收益率超過２０％。如以股票型基金指數為例，我們測算了歷史高點下跌　１５％、２０％和　
２５％後，定投投資股票型基金指數持有１　年、２　年、３　年的收益率。總結而言，股票型
基金指數下跌１５％後，２　年正收益率概率為１００％，平均收益率達２３％，下跌２０％後
，２　年平均收益率達４７％，如果按３　年計算，平均收益率分別達５３％、３９％。　

＊著眼未來，珍惜當下＊

　　我們回顧２００５年以來，滬深３００已經歷了　４輪完整週期。從調整時間看，過去４　
輪上漲區間滬深　３００上漲月份數平均為２１﹒０　個月，下跌區間下跌月份數平均為
１１﹒６　個月，下跌月份數是上漲月份數的０﹒５　左右。對比２００５　年以來的歷史表現
，這次調整周期已很明顯。當前市場估值已經偏低，較具有吸引力。不妨借鑒歷史資料，著眼未
來，珍惜當下。
　　風險提示：俄烏衝突惡化，影響全球經濟和通脹。《海通國際Ａ股首席策略分析師　荀玉根

　
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