《海納智見－荀玉根》市場策略：迷茫時，看遠方

《海納智見》今年以來市場持續下跌，尤其是近期市場加速下跌，自２０２１ 年２ 月

１８ 日以來滬深３００最大跌幅已達到３１％，自２０２２年１月１３日以來股票型基金總指

數最大跌幅亦達１６％，市況低迷。目前內外部因素仍然複雜，投資者或感迷茫，這時不妨抬頭

看看遠方，拉遠視角，這是個值得珍惜的時刻。



＊看遠點，跌位值得珍惜＊



２００２年以來的歷史資料顯示，滬深３００下跌２５％之後，兩年上漲的概率大。根據歷

史資料分析，以滬深３００ 為例，我們測算了歷史高點下跌１５％、２０％、２５％和３０％

後，一次性投資滬深 ３００ 持有１ 年、２ 年、３ 年的收益率。總結而言，滬深３００

下跌２５％後，２ 年正收益概率大，平均收益率達８％，下跌３０％後，２ 年平均收益率

達２９％，如果按３ 年計算，平均收益率分別達７６％、９５％。歷史數據顯示，股票基金指

數下跌１５％ 之後，兩年上漲的概率大。如以股票型基金指數為例，我們測算了歷史高點下跌

１５％、２０％和 ２５％後，一次性投資股票型基金指數持有 １ 年、２ 年、３ 年的收

益率。總結而言，股票型基金指數下跌１５％後，２年正收益率概率大，平均收益率達１５％，

下跌２０％後，２ 年平均收益率達７０％，如果按３ 年計算，平均收益率分別達６７％、

８４％。



＊採取定期定額投資策略，收益更高＊



２００２ 年以來的歷史資料顯示，如果採取定投策略，滬深３００下跌１５％後，２ 年

大概率取得正收益。根據歷史資料分析，以滬深３００ 為例，我們測算了歷史高點下跌１５％

、２０％、２５％和 ３０％後，定投滬深３００持有１ 年、２ 年、３ 年的收益率。總結

而言，滬深３００下跌１５％後，２年正收益率概率大，平均收益率達１３％，下跌２０％後，

２ 年平均收益率達到１３％，下跌２５％後，２ 年平均收益率達到１４％，下跌３０％後，

２年平均收益率達到２６％，如果按３年計算，平均收益率更高，分別達到５１％、５５％、

６４％、６０％。過往數據顯示，如果採取定投策略，股票型基金指數下跌１５％后，２年平均

收益率超過２０％。如以股票型基金指數為例，我們測算了歷史高點下跌 １５％、２０％和

２５％後，定投投資股票型基金指數持有１ 年、２ 年、３ 年的收益率。總結而言，股票型

基金指數下跌１５％後，２ 年正收益率概率為１００％，平均收益率達２３％，下跌２０％後

，２ 年平均收益率達４７％，如果按３ 年計算，平均收益率分別達５３％、３９％。



＊著眼未來，珍惜當下＊



我們回顧２００５年以來，滬深３００已經歷了 ４輪完整週期。從調整時間看，過去４

輪上漲區間滬深 ３００上漲月份數平均為２１﹒０ 個月，下跌區間下跌月份數平均為

１１﹒６ 個月，下跌月份數是上漲月份數的０﹒５ 左右。對比２００５ 年以來的歷史表現

，這次調整周期已很明顯。當前市場估值已經偏低，較具有吸引力。不妨借鑒歷史資料，著眼未

來，珍惜當下。

風險提示：俄烏衝突惡化，影響全球經濟和通脹。《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根

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