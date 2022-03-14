【聚焦人幣】人幣即期收跌３７０點盤中穿６﹒３６，創一個月新低

《經濟通通訊社１４日專訊》人民幣中間價創一個月新低，即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨大

幅低開２８３點子，盤中跌幅擴大，一度低見６﹒３６３１，最終收報６﹒３５９８，大跌

３７０點子，四連跌，且創２月１４日以來逾一個月新低。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）進一步失守６﹒３７關，現跌１４０點子，報６﹒３７０７。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３５０６，較上個交易日跌２００點子，

錄兩連貶，創２月１５日以來一個月新低。



＊中國股市大瀉拖累人民幣表現＊



交易員稱，美國聯儲局加息在即支撐美指高位震盪，而中國繼續寬鬆預期升溫，再加上本土

疫情反彈擔憂均施壓人民幣走勢，但短期看逢高結匯客盤仍可能限制匯價調整空間。他們並表示

，近期ＣＦＥＴＳ指數一路攀升，監管層或對人民幣強勢有所不安，需繼續關注後續中間價傳遞

的政策信號。而最近中國股市大跌，此前流入境內市場的避險資金可能持續流出，這也會拖累人

民幣表現。

中金公司報告指出，亞洲貨幣上周整體相較美元走勢較弱，伴隨俄烏風險的一定緩和，此前

流入亞洲貨幣的避險資金消退或為原因之一。以北向資金為代表的外資流出是否會在本周持續，

也將是影響人民幣匯率的重要因素之一。（ｊｔ）

