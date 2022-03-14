【殘酷挾倉】向國家更換現貨交割或繼續沽空，青山控股面臨分岔路

《經濟通通訊社１４日專訊》倫鎳價格暴漲，據報全球最大鎳及不鏽鋼生產商青山控股持有

的天量期鎳短倉，上周遭海外大鰐逼空挾倉，差點引爆歷史性暴蝕，不過由港交所

（００３８８）控股的倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）及時制止了挾倉行為，內媒此前引述青山控股

報道指，公司將用旗下高冰鎳置換國內金屬鎳板，已通過多種渠道調配到充足現貨進行交割。

據英媒《金融時報》引述知情人士指，青山控股背後獲得中國政府出手挽救，企業正在考慮

將其生產的高冰鎳轉換成由中國國家儲備局持有的精煉金屬，並根據其期貨合約交付金屬，解除

挾倉危機；而青山控股的另一個方法是出售其部分低品位金屬，並將所得款項用於結算。

事實上，早前更一度有傳言稱，青山控股已通過多種渠道調配到充足現貨進行交割。但業內

普遍對這種說法存疑，稱若青山在ＬＭＥ的鎳短倉真如傳言般多達３０萬噸，目前市場上並沒有

足夠現貨可以收集。據《中國證券報》昨日（１３日）引述青山控股某高管亦稱，目前沒有聽說

集團已籌集到足夠鎳現貨。



＊青山管理層急急上京化解危機＊



此外，《彭博社》的報道給出一個截然不同的方向，青山控股實控人項光達在最近幾次談話

中告訴約１０家銀行和經紀商，他仍然認為鎳價會下跌，並希望保持短倉倉位。無論如何，種種

跡象表明，這次史詩級「逼空」事件並未完全劃上句號，包括金融機構、倫敦金屬交易所、多空

雙方在內，相關利益方之間的溝通和博弈仍在繼續。知情人士透露，管理層正盡全力化解危機，

集團主要領導計劃奔赴北京，與相關方面溝通協調，以期盡快拿出方案。

目前ＬＭＥ尚未恢復鎳期貨交易。（ｅｙ，ｗｌ）

