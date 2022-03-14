【新冠肺炎】吉林：全省中小學幼兒園停課，著力解決生活物資問題

《經濟通通訊社１４日專訊》位於東北的吉林省疫情嚴重，據《央視》報道，吉林省衛健委

副主任張艷介紹，吉林省將著力抓好學校防控工作，省裏成立疫情防控高校專班，深入到吉林市

、長春九台區一線現場辦公，對中小學疫情防控工作作出部署，目前全省中小學及幼兒園全部停

課，居家開展線上教學，集中各方力量積極做好涉疫學校的轉運隔離工作，同時加強物資和生活

保障，著力解決生活物資問題。（ｅｙ）

