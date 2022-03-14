【數據解讀】天風證券：２月寬信用進程現反覆，降息可能性上升

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行上周五（１１日）發布２月金融數據，新增人民幣貸

款和社融增量均明顯低於預期，社融更是僅有預期值的五成多。天風證券孫彬彬團隊表示，２月

社融信貸數據均表現欠佳，寬信用進程出現階段性反覆。具體來看，一方面是２月非標壓降拖累

社融，另一方面也顯示出地產景氣度和實體信貸需求仍待改善，三種壓力中的需求和預期問題並

未完全解決。

但也需要注意，寬信用初期疊加雙節，各項數據波動被放大，１－２月Ｍ１增速就是最好的

證據；此外，當前政策寬信用、穩增長訴求不減，全年ＧＤＰ目標５﹒５％需要寬信用保駕護航

，後續政策仍將持續發力。

對於人行，寬信用首要的是維持穩定負債，因此降準仍可期；從社融信貸需求刺激，３月降

息的可能性較前期上升。但同時，美聯儲和物價等因素對降息仍有制約。

人行數據顯示，２月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２４４﹒１５萬億元（人民幣．下同），同

比增長９﹒２％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒６個和０﹒９個百分點，亦低於市場預期

的增９﹒５％。２月份，人民幣貸款增加１﹒２３萬億元，同比少增１２５８億元，環比１月的

３﹒９８萬億元大幅下挫６９﹒１％，亦低於市場預期的增１﹒４８５萬億元。另初步統計，

２０２２年２月社會融資規模增量為１﹒１９萬億元，比上年同期少５３１５億元，環比１月的

６﹒１７萬億元更急挫８０﹒７％，亦大幅少於市場預期的增２﹒２１５萬億元。（ｗｌ）

