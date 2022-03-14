【ＦＯＣＵＳ】港深如預警「金絲雀」，ＢＡ﹒２恐掀全球新疫浪

【ＦＯＣＵＳ】香港爆煲、深圳封城，中國南方的國際金融中心和全球高科技中心，如同「

煤礦中的金絲雀」，恐警示隨著Ｏｍｉｃｒｏｎ ＢＡ﹒２上升為主流毒株，全球單日新增在１

月中觸頂並拾級而下後，恐隨時再掀新一浪。

面對「傳染性很強、傳播速度很快、隱匿性很高」的ＢＡ﹒２來勢洶洶，官方正式放行國民

快速

自測，拍板推廣「抗原篩查、核酸診斷」監測模式，被解讀為抗疫策略重點從精確識別所有感染

者，到防止急速擴散失控。



＊罕有提「隱匿性很高」，放行快速測試＊



香港幾何式上升的第五波疫情「倒灌」內地，令「動態清零」面臨兩年多來最嚴峻挑戰。眼

見本土新冠病例（包括確診及無症狀感染）周日（１３日）激增至逾３千宗，擁有逾１７５０萬

人口的深圳周一（１４日）起「封城」７天，近２５００萬人口的上海亦祭出「非必要不離滬」

和多區臨時封控。

引發今次急劇反彈的罪魁禍首，即是Ｏｍｉｃｒｏｎ變種的ＢＡ﹒２分支。研究顯示，其在

鼻腔拭子的毒性是ＢＡ﹒１分支的４倍，傳播速度較ＢＡ﹒１快４０％；深圳市衞健委昨日更罕

有以「隱匿性很高，人群普遍易感」形容該分支，或指向其更易經空氣傳播，及在物體表面存活

時間更長。

鑒於此，國家衛健委上周末突正式放行抗原快速測試，允許公眾通過試劑盒自買自檢。過去

兩年來，各地無不依靠大規模的強制核酸檢測，精確識別所有感染者，而對低病毒載量相對不敏

感、或現「假陰性」的快速測試，一直被視作有違「絕對清零」目標。



＊防疫底線拒鬆綁，消費堪憂明或再降息＊



加上最高層拍板推廣「抗原篩查、核酸診斷」監測模式，防疫策略似現分水嶺，被解讀為重

心轉向防止急速擴散失控。國家傳染病醫學中心主任、上海新冠肺炎臨牀救治專家組組長張文宏

就指，「抗原檢測的策略對於未來我國進一步大規模向國際開放具有重要意義。」

ＢＡ﹒２來襲，香港、深圳如同「煤礦中的金絲雀」，無獨有偶，近日英國、德國、丹麥、

瑞士

、荷蘭等國的確診亦現反彈之勢，恐警示全球疫情隨時再掀新一浪，值得慶幸的是，源自英國國

家統計局 （ＯＮＳ） 數據的最新報告就稱，英格蘭的ＣＯＶＩＤ感染死亡率（ＩＦＲ）已低

於季節性流感。

那麼，此是否意味ＣＯＶＩＤ－１９ ｉｓ ｊｕｓｔ ａ ｆｌｕ？看看香港高企的死亡

率，以及《自然》雜誌文

章顯示強有力的證據指向新冠感染和大腦異常的關聯，以及早前研究顯示的長期慢性病風險，以

內地巨大的老齡人口基數，難怪官方強調絕不躺平，視「不出現疫情規模性反彈」為防疫底線。

換言之，應對本土疫情快速反撲的嚴厲措施，恐令本就低迷的消費雪上加霜。最高層如何研

判經濟下行壓力，密切關注周二（１５日）的ＭＬＦ及公開市場操作利率會否再降息。

