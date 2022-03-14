《融天納地－溫天納》高通脹預期衝擊資本市場

《融天納地》在高通脹下，資本市場飽受衝擊，美股或面臨較大壓力。高通脹已成為環球普

遍性現象，短期內難以消退。在通脹高位下，聯儲局加息步伐明確。縱觀歷史，加息期間美股以

上升為主，上升的原因主要在於收益的改善。不過，這次或不同，這輪加息潮乃處身在時間與幅

度均不明確的背景下，而目前美股的估值處於歷史高位，加息對估值的衝擊不能忽略。在避險的

大環境中，貴金屬將有一定的機遇。在供應斷裂、避險需求、抗通脹的因素中，貴金屬有望獲得

支撐，吸引力不能忽視。



就最新通脹形勢，內地２月份ＣＰＩ及ＰＰＩ同比增長大致與預期一致。ＣＰＩ整體表現溫

和，同環比均在「１」以下。ＣＰＩ表現溫和主要是食品價格下降對沖了油價上升的影響。交通

通信、居住、娛樂、服務等非食品項對ＣＰＩ都存在正向推動；而食品項對ＣＰＩ有反向拉動作

用。



交通與通信增長速度較快與油價上升有著密切關係，２月份俄烏軍事衝突啟動，全球原油價

格急升，布倫特原油期貨結算價單月升幅１３﹒４８％。食品項則被肉價拖累，豬肉價格同比增

長速度負４２﹒５％，而鮮果、水產品、食用油２月同比升幅則較大。



至於２月ＰＰＩ同比增長速度錄得８﹒８％，較前值回落０﹒３個百分點，回落速度有放慢

的跡象。估計ＰＰＩ的同環比表現或與俄烏軍事衝突所導致的商品資源價格上升有關。隨著歐美

對俄制裁擴大，俄羅斯本國盛產的資源型產品價格將面臨更大的升幅，當中以原油、鎳、鋁等尤

其明顯。



預期未來內地ＣＰＩ水平將維持溫和上升的走勢，雖然近期油價上升導致ＣＰＩ中交通分項

上升較快，但由於權重較小，對ＣＰＩ整體影響有限，而權重較大的豬肉項目前仍然處於供大於

求的局面，且結合出欄數據，這輪豬週期的拐點或要在今年下半年才至。參考今年國家控制通脹

在３％以內的年度目標，估計ＣＰＩ上半年將保持約２％的通脹水平，到了下半年通脹中樞才較

明顯抬升。



至於內地ＰＰＩ，未來走勢的不確定性更明顯，受環球大宗商品價格的影響，加上俄烏軍事

事件的不確定性，環球資本市場情緒大幅波動，ＰＰＩ中的生產類別的分項或受較大衝擊。隨者

戰局的擴大以及對俄制裁的力度深化，大宗商品價格上升的趨勢難以否定。不過，在去年ＰＰＩ

高基數的影響下，今年ＰＰＩ同比增長速度回落亦不會改變，只不過回落速度較預期定必明顯放

慢。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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