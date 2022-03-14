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14/03/2022 11:25

《融天納地－溫天納》高通脹預期衝擊資本市場

　　《融天納地》在高通脹下，資本市場飽受衝擊，美股或面臨較大壓力。高通脹已成為環球普
遍性現象，短期內難以消退。在通脹高位下，聯儲局加息步伐明確。縱觀歷史，加息期間美股以
上升為主，上升的原因主要在於收益的改善。不過，這次或不同，這輪加息潮乃處身在時間與幅
度均不明確的背景下，而目前美股的估值處於歷史高位，加息對估值的衝擊不能忽略。在避險的
大環境中，貴金屬將有一定的機遇。在供應斷裂、避險需求、抗通脹的因素中，貴金屬有望獲得
支撐，吸引力不能忽視。
　
　　就最新通脹形勢，內地２月份ＣＰＩ及ＰＰＩ同比增長大致與預期一致。ＣＰＩ整體表現溫
和，同環比均在「１」以下。ＣＰＩ表現溫和主要是食品價格下降對沖了油價上升的影響。交通
通信、居住、娛樂、服務等非食品項對ＣＰＩ都存在正向推動；而食品項對ＣＰＩ有反向拉動作
用。
　
　　交通與通信增長速度較快與油價上升有著密切關係，２月份俄烏軍事衝突啟動，全球原油價
格急升，布倫特原油期貨結算價單月升幅１３﹒４８％。食品項則被肉價拖累，豬肉價格同比增
長速度負４２﹒５％，而鮮果、水產品、食用油２月同比升幅則較大。
　
　　至於２月ＰＰＩ同比增長速度錄得８﹒８％，較前值回落０﹒３個百分點，回落速度有放慢
的跡象。估計ＰＰＩ的同環比表現或與俄烏軍事衝突所導致的商品資源價格上升有關。隨著歐美
對俄制裁擴大，俄羅斯本國盛產的資源型產品價格將面臨更大的升幅，當中以原油、鎳、鋁等尤
其明顯。
　
　　預期未來內地ＣＰＩ水平將維持溫和上升的走勢，雖然近期油價上升導致ＣＰＩ中交通分項
上升較快，但由於權重較小，對ＣＰＩ整體影響有限，而權重較大的豬肉項目前仍然處於供大於
求的局面，且結合出欄數據，這輪豬週期的拐點或要在今年下半年才至。參考今年國家控制通脹
在３％以內的年度目標，估計ＣＰＩ上半年將保持約２％的通脹水平，到了下半年通脹中樞才較
明顯抬升。
　
　　至於內地ＰＰＩ，未來走勢的不確定性更明顯，受環球大宗商品價格的影響，加上俄烏軍事
事件的不確定性，環球資本市場情緒大幅波動，ＰＰＩ中的生產類別的分項或受較大衝擊。隨者
戰局的擴大以及對俄制裁的力度深化，大宗商品價格上升的趨勢難以否定。不過，在去年ＰＰＩ
高基數的影響下，今年ＰＰＩ同比增長速度回落亦不會改變，只不過回落速度較預期定必明顯放
慢。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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