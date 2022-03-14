《匯市一周－徐惠芳》觀望美英日議息，外幣整固

《匯市一周》展望本周，首要焦點是聯儲局周三（１６日）議息。市場預期，聯儲局將加息

０﹒２５厘，關注聯儲局會後聲明，主席鮑威爾在會後對通脹，以及官員們對未來利率走勢的看

法。此外，英倫銀行周四（１７日）的議息、日本央行周五（１８日）議息。市場預期，英倫央

行將自去年１２月以來第三度加息，加幅是０﹒２５厘。



美國１０年期國庫券孳息上周五（１１日）升至２厘。本周公布的美國經濟數據不多，關注

周二（１５日）公布的生產價格指數，周三有零售銷貨值數據，周五有成屋銷售數據。



美國ＣＰＩ數據公布後，市場對美聯儲緊縮政策的預期保持穩定，３月會議加息２５個基點

已經反映在市場價格中，料美聯儲將是發達國家中，立場最鷹派的央行，有助支持美元強勢。



周三關注聯儲局的加息幅度外，更關注其貨幣政策的內容和展望。有關內容將會是全球投資

者洞悉局方今年內的收緊貨幣政策節奏和幅度的規劃，直接影響市場投資氣氛。



近兩周，美國加息前景明朗化和東歐地緣政治局勢緊張，使歐洲資金流向美元，推升美元至

近２年高位９９水平。若聯儲局的加息信號更加清晰和緊密，同時烏俄局勢更加激烈，相信美元

可受惠並測試１００大關，或可能觸及２０２０年５月高位１００﹒５４。相反，美元調整將會

下探技術支持位９７﹒７３。



根據國際貨幣基金組織的最新數據，截至１月底，俄羅斯持有近２３００噸黃金，是全球第

五大主權黃金持有國。金價上周五，收在每盎司１９８６﹒８５美元整固，下方支持１９６０、

１９４０美元，上方阻力１９９５、２００５美元。



ＥＩＡ公布，美國上周原油庫存降１８６﹒３萬桶，預期減少１２５萬，前值跌２５９﹒７

萬。紐約期油下挫；上周五，收在每桶１０９﹒２４美元水平整固，下方支持１０５﹒００、

１０３﹒００美元。布蘭特期油一度急跌，上周五收在每桶１１２﹒１２美元整固，下方支持

１０７﹒００、１０５﹒００美元。《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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