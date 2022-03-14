《師傅教路－黃瑋傑》友邦保險去年業績勝預期，回購股份支持股價

《師傅教路》友邦保險（０１２９９）２０２１年度業績勝預期，所有主要財務指標均錄得

增長，包括內涵價值權益創新高，新業務價值（除香港業務外）超出疫情大流行前的水平。加上

董事會已批准在未來三年斥資１００億美元回購股份，為股價帶來支持。



＊分部新業務價值均錄增長，加快拓展中國壽險市場＊



於２０２１年，友邦保險新業務價值上升１８％至３３﹒６６億美元，新業務價值利潤率上

升６﹒３個百分點至５９﹒３％。集團所有分部的新業務價值均錄得增長，其中，中國業務再度

成為集團新業務價值最大貢獻者，雖然去年上半年的活躍代理人數稍為下降，但代理生產力錄得

非常強勁的雙位數字增長，推動新業務價值取得１０％增長。集團正加快拓展中國壽險市場，繼

２０２１年３月在四川開設分公司後，在湖北省新成立的分公司亦於２０２２年１月開業。按相

同基準計算，集團在天津、石家莊和四川代理分銷的新業務價值較２０２０年增長達７４％。除

開設分公司外，集團亦與其他合作夥伴進行合作，去年就與東亞銀行（０００２３）建立獨家夥

伴合作關係。今年２月，集團又與中國郵政儲蓄銀行（０１６５８）簽訂了新的銀行保險合作夥

伴關係。集團去年順利完成認購中郵保險２４﹒９９％股權的投資交易，中郵保險是一家領先的

銀行關聯壽險公司，專注在中國為大眾和新興市場提供財務保障，這項投資與友邦中國聚焦中產

階層和富裕客戶群的策略形成互補，並將使友邦保險受惠於中國內地客戶細分市場更廣泛的增長

。



＊收購藍十字推進健康保健策略，建議於７５﹒５元買入＊



集團香港業務在２０２１年錄得３７％的新業務價值增長，主要由本地客戶群及新推出的旗

艦產品銷售動力所帶動。集團與東亞銀行開展的夥伴分銷合作業務促使集團銀行保險渠道錄得強

勁增長。今年３月，集團宣布與東亞銀行加深夥伴合作關係，並且收購藍十字（亞太）保險有限

公司，以加快在香港推進健康和保健策略。

集團泰國業務在２０２１年取得３４％的新業務價值增長，主要受惠集團主動將產品組合轉

向定期保費單位連結式及保障產品，以及代理及夥伴分銷渠道均錄得雙位數字增長。馬來西亞業

務的新業務價值則錄得２６％增長，主要由於代理和夥伴分銷渠道均錄得雙位數字增長，以及伊

斯蘭保險業務的增長帶動。新加坡業務的新業務價值錄得６％增長，主要受當地下半年防疫限制

措施收緊影響，但受惠於代理的數碼工具採用率上升，緩減了防疫限制措施收緊所帶來的影響。

建議買入價７５﹒５元，目標８２﹒５元，止蝕位７０元。《輝立證券董事 黃瑋傑》



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