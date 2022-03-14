《缸邊隨筆－石鏡泉》打到嚟

《缸邊隨筆》上周，港股經歷兩次過山車，每次都跌近８００點，然後有Ｖ型反彈，市場有

不少解說，怕會是瞎子摸象。



上周恒指兩次Ｖ彈的分鐘圖，這些Ｖ彈的機制筆者在２月２８日「買得？」一文解釋過，兩

個「ＶＶ」，就是這種圖型了。



上周三（９日）的「Ｖ」，如是未之所預，使港股成為大鱷提款機的話，上周五的第二個「

Ｖ」，就是有人狗上瓦坑，食髓知味，又想拿港股做提款機了。就在這時刻，有有識、愛港之士

，向金管局、證監、港交機構通風報信，叫要採措施，免港人資產、退休金被人掠走。



可能是大鱷聞風，也可能是大鱷已食飽，總之就在中午起冚淡倉，市便Ｖ彈了。



上周五（１１日）大市一開市便急跌，一般謂是美國又拿五隻中概股來說事，但這五隻中概

股票，是恒指成分股嗎？美國拿他們來說事跟恒指何關？要關的，是一定有美國大鱷早從白宮處

得到消息，所以上周五一開市便大沽單。例如港交所（００３８８）一早便有５２萬股一手的交

叉盤，造３２７﹒８元，這個逾１﹒７億元的貨，一石擊起千重浪，再配合其他的沽盤，風聲鶴

淚，市便急下。



一旦滾下，要怎止瀉，歷史上的止瀉方有多條：



１。停市；



２。跌停機制；



３。不准借貨；



４。提高期權，期指的按金；



５。你沽，我接，可以是公司ｂｕｙｂａｃｋ，亦可以是如１９９８年般港府主動入市；



６。打茅波，學美國，發動（指令）銀行截了沽空者（俄國）的信貸



如果有關方面在今日之後仍不將上述措施早點備妥，一到美國來犯時，就可能要如筆者上周

五文：「莫斯科金融戰」使港股、港財富蒙受損失。那時的港金融保？戰要如該文結語所言，才

可免被血洗。



對中國或香港言，如發生這些事，可以怎做？筆者有個狂妄想法：這是戰爭狀態，軍管。在

軍管期間，一切外國人買賣本國資產的交易均當是金融侵略，不單不承認，還要封、查、關、押

、扣、充公，不花精神和外敵玩金融遊戲。



資本主義下的金融搶掠，是以買賣自由之名，而肆意弱肉強食。要保護弱者，也不就是要把

獵食者關押起來，而把弱者放出到自由的安全的天地！



事前之明，始可免危。



是筆者危言了？



美國有兩大敵人，俄羅斯和中國，到目前大家可以看到美國不一定要出槍，光出口講大話也

可以，電視上不是謂俄軍炸烏兒童醫院，有孕婦傷了，看圖便知。孕婦原來是戲子！再不信西方

傳媒是甚麼大話都講得出？深圳區民因為封區，無食物要在大雪天去拿食物！深圳，大雪天！？

這個作假也太假了吧。但對老外，這是真的啦。中國的ＣＯＶＩＤ－Ｚｅｒｏ政策，害慘人民啦

！抹黑之後將怎了？



會有美國的正義政策來主持公義，美財長耶倫發話了，謂中國不配合制裁俄羅斯。



另邊廂，《華爾街日報》引述消息指，美國未來幾個月將推出的措施或包括引用《貿易法》

第３０１條，對中國補貼具戰略意義行業啟動新調查。報道指，３０１條款容許美國官員就違反

貿易法的行為採取懲罰性措施。



報道指，消息人士沒提及具體產業，但因中國已經明確要在半導體、人工智能、５Ｇ無？網

絡和電動汽車尋求全球領先地位，這些行業恐被列入調查，以保美國在新技術的優勢。



消息提及，白宮亦考慮加強對美國企業在中國投資的審查，收緊敏感技術出口管制，以及加

強與歐洲和亞洲盟國在補貼及其他問題上合作。



世界會太平嗎？看來長治久安是不易了，環球投資市場自第二次大戰後已平安了幾十年，未

來的投資環境或許就是我們未之見過的不安穩年代了，該怎投資？



現時投資，不要只看著大利市機畫面，這是寸光，還要看國際大形勢，今時戰爭是打超限戰

，不是你的槍炮殺敵多少，而是看你的故事、大話能呃到幾多支持者（當然最後也是拿他們開刀

的），以前筆者有文：「超限戰」，有興趣請看看。拜登上場後，筆者有文：「拜登這個老奸巨

」（請【按此】觀看相關文章），「巨」字之後是個甚麼字？查成語辭典啦！是我看得準，看得

遠？不是，是「格物」，才可「致知」，知了，才可「明德」，（即是乜是真理）。日本侵華，

其「大東亞共榮圈」鬼話，不也迷惑了汪精衛，汪精衛的ＩＱ遠高於你我，他也被呃，是因為他

被偏見所誤，才未能「格物」，遂不能「明德」，遺臭萬年。



今日俄羅斯所面對的，亦會是日後中港必會面對的。《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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