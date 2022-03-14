【新冠疫苗】科學委員會：一般康復者若接種兩針後確診，無須再打

《經濟通通訊社１４日專訊》衞生防護中心轄下的聯合科學委員會日前聯同行政長官專家顧

問團舉行網上會議後，建議免疫功能正常的人士，若在受新冠病毒感染前已接種兩劑或以上的科

興或復必泰疫苗，康復後毋須再次接種。至於未完成接種兩劑疫苗的人士，可按年齡及感染前曾

接種的劑數，在康復後接種最多兩劑。

參與會議的疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆解釋，康復者體內抗體水平已等同打了至

少一針，自然感染得出的抵抗力，遠遠優勝於接種疫苗，原則是感染一次，等於你最低限度打了

一針，甚至有人覺得多於一針。

至於免疫力弱的人士，專家建議康復後，要接種額外劑次的疫苗，間距亦較一般康復者為短

。

至於未完成接種兩劑疫苗的人則視乎年齡等因素，康復後最多打兩針。

專家又指，不反對在出現大規模爆發時，以縮短疫苗間距的方式加速為本地安老院舍的院友

接種疫苗。

當局指出，不會為康復者特別發打針豁免書，而他們須以核酸檢測和快速測試結果為依據

。

另外，科學委員會及專家顧問團認為復必泰打兩針，科興打三針，可視為完成基本疫苗接種

。（ａｃ）

