【新冠肺炎】公務員事務局局長政務助理確診，聶德權快測呈陰性

《經濟通通訊社１４日專訊》公務員事務局今日表示，公務員事務局局長政務助理的新型冠
狀病毒檢測呈陽性，其日常主要在辦公室工作，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒
有外遊紀錄。他最近一次上班日期為３月１２日。
公務員事務局局長聶德權每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。
局方會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生署衞生防護中心的建議，安排相關職
員接受檢測。（ｃｌ）
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