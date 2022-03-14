【新冠肺炎】本港５幢大廈完成圍封強檢，發現逾５５０宗初陽個案

《經濟通通訊社１４日專訊》政府公布，多幢大廈完成圍封強檢，其中屯門友愛邨愛信樓發
現１８８宗初步陽性個案，同邨的愛禮樓有１８０宗；觀塘順安邨安群樓有７６宗；黃大仙竹園
南邨麗園樓有６９宗；而屯門翠寧花園第３座亦有４１宗。（ｃｌ）
etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好
|財經熱話14/03/2022
憂退市風險兼傳滴滴中止赴港上市 中概股續遭洗倉
|FOCUS14/03/2022
【FOCUS】港深如預警「金絲雀」 BA.2恐掀全球新疫浪
|香港要聞14/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：香港與深圳不能比 現階段未有能力全民檢測
|財經熱話14/03/2022
港股穿兩萬 五大見底指標着燈未？溫傑：中概股有反彈要止蝕（有片）
|生財有道14/03/2022
【名嘴發財高息股】林家亨：中移動(00941)幾錢上車？雅居樂(03383)宜買入收息？（有片）
|大行報告14/03/2022
【大行炒D乜】五行齊削京東物流目標價 麥格理最狠
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰