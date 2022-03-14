【新冠肺炎】本港５幢大廈完成圍封強檢，發現逾５５０宗初陽個案

《經濟通通訊社１４日專訊》政府公布，多幢大廈完成圍封強檢，其中屯門友愛邨愛信樓發

現１８８宗初步陽性個案，同邨的愛禮樓有１８０宗；觀塘順安邨安群樓有７６宗；黃大仙竹園

南邨麗園樓有６９宗；而屯門翠寧花園第３座亦有４１宗。（ｃｌ）

