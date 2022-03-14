【香港政情】林鄭逢周二行政會議前會見傳媒環節，明起暫停

《經濟通通訊社１４日專訊》行政長官辦公室表示，特首林鄭月娥自今年３月９日起，除星

期二須舉行行政會議外，每日會聯同相關官員舉行例行抗疫記者會，交代政府抗疫工作進展和回

應傳媒提問。有鑑於此，行政長官一般逢星期二行政會議前會見傳媒的環節由明日（１５日）起

暫停，直至另行通知。（ｃｌ）

