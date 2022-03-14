【企業盈喜】華興資本控股（１９１１）料去年純利增長５６﹒５％

《經濟通通訊社１４日專訊》華興資本控股（０１９１１）預期，截至去年１２月底止年度

，錄得純利１６﹒２４億元（人民幣．下同），按年增長５６﹒５％。純利增長主要由於華興金

融服務（香港）有限公司於去年部分行使對華興證券購股權後，集團對華興證券的購股權的公允

價值變動產生約８﹒４４億元的收益，華興證券於期內扭虧為盈，及集團投資銀行業務的經營利

潤增加。（ｈｙ）

