【企業盈喜】華興資本控股（１９１１）料去年純利增長５６﹒５％

《經濟通通訊社１４日專訊》華興資本控股（０１９１１）預期，截至去年１２月底止年度
，錄得純利１６﹒２４億元（人民幣．下同），按年增長５６﹒５％。純利增長主要由於華興金
融服務（香港）有限公司於去年部分行使對華興證券購股權後，集團對華興證券的購股權的公允
價值變動產生約８﹒４４億元的收益，華興證券於期內扭虧為盈，及集團投資銀行業務的經營利
潤增加。（ｈｙ）
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