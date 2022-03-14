【企業盈警】香港航天科技（１７２５）料去年虧損６０００萬人幣

《經濟通通訊社１４日專訊》香港航天科技（０１７２５）公布，預期截至去年１２月３１

日止年度虧損６０００萬元人民幣，而２０２０年度則錄得淨利潤約１７３０萬元人民幣。

該集團指，估計淨虧損主因去年度從事航天業務產生額外行政開支，加上電子製造服務業務

毛利下降，由於原材料成本增加。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

