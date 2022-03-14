【企業盈警】世紀聯合（０１９５９）料去年綜合稅後純利跌９１％

《經濟通通訊社１４日專訊》世紀聯合控股（０１９５９）公布，預期截至去年１２月３１

日止年度收益及綜合除稅後純利將分別約２０億元及２００萬元（人民幣．下同），比２０２０

年度分別升約５﹒２６％和跌約９０﹒６９％。

該集團指，財務業績大幅下滑主因汽車製造商提高獲取返利之銷售目標，但未能完全抵銷上

半年減價影響，導致毛利下降；保險代理服務毛利減少；僱員工資開支上升近２０００萬元，至

９０４０萬元，因員工數目升至９０２人及不再獲得僱員社保減免。



＊僱員涉侵佔交易資金撥備７４０萬元＊



此外，該集團指，因於本月初發現一名已被解僱之僱員涉嫌侵佔中山世紀捷虎若干交易資金

，而該僱員曾為其全資附屬公司中山市世紀捷虎汽車銷售員，需在報告期間作出約７４０萬元撥

備。該集團得知，中國警方已刑事拘留該前僱員。中山世紀捷虎計劃向該僱員及其他涉案人士追

討被侵佔款項及向有關保險公司申索賠償。董事會將委派全部獨立非執行董事組成審計委員會調

查該事件，將事件損害減到最低及檢討內部監控制度以防止類似事件再次發生。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

