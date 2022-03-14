《日入而息》傳微信支付違反洗錢遭罰款，港府未擬再收緊防疫措施

《今天重點》

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傳騰訊（００７００）因微信支付涉違反洗錢規定或面臨創紀錄罰款

國泰航空（００２９３）２月載客量按年增４８％，貨運量跌２１％

港鐵（０００６６）百勝角通風樓項目收到３６份意向書

新意網（０１６８６）中標舂坎角用地，擬建第二個國際海纜登陸站

林鄭稱本港抗疫從不缺錢，藥物不足夠仍會繼續購買；現行社交距離措施兩年來最嚴謹，未考慮

再收緊；首批內地醫護今日來港，本周內再多３００人；香港與深圳不能相比，恐怕未有能力做

全民檢測

傳港府仍在考慮全民檢測，料逾４００間學校作為場地

中國否認準備向俄提供軍備傳聞，斥美方散播虛假信息

吉林省單日陽性個案破千，今起禁本省人員跨省市流動

深圳政府表示社區擴散存較高風險，需進一步嚴防死守；深港跨境運輸實施閉環管理，延長文錦

渡通關至凌晨

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《即日市況》

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恒指低收１０２２點報１９５３１，科指跌４６８點報３７７８

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《深滬股市》

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滬綜指收瀉２﹒６％逾年半最低收盤水平，外資急走

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《美元匯價》

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美元資產短期仍是主要避風港

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《公司業績》

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盛洋投資（００１７４）去年虧損降至８００萬元，不派息

北汽（０１９５８）股東披露北京奔馳去年溢利升１１％

華顯光電（００３３４）去年多賺６﹒７倍至１﹒９３億元人民幣，不派息

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《公司資訊》

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港交所（００３８８）今年會檢視未有盈利科技公司主板上市規定

御佳控股（０３７８９）承接多項香港國際機場第三跑道結構工程

萬達商管否認推遲在港上市計劃，稱正常有序推進

中國通海金融（００９５２）票據擬最多１億元，首期２１００萬元已發

中國物流資產（０１５８９）要約人及一致行動人士持股升至近８０％

凱萊英（０６８２１）首兩月訂單和收入增長新高，首季收入料升逾倍

虎都（０２３９９）訂合作協議，授出鋅溴液流電池代理

匯通達（０９８７８）超額配股權獲部分行使，多籌９９１４萬元

金泰能源（０２７２８）主席陳金樂辭任，堂兄韓金峰接任

東曜藥業（０１８７５）３董事辭任，汪德潛獲任獨立非執董

網傳騰訊、阿里巴巴等科企在未來幾周裁員

傳騰訊（００７００）因微信支付涉違反洗錢規定或面臨創紀錄罰款

會德豐夥拍培新以１７﹒３２億統一跑馬地雲地利大廈業權

標準銀行尋求退出與工行（０１３９８）在歐洲的合資企業

英國金融時報表示渣打委任獵頭物色首席風險官繼任人選

螞蟻集團出清「３６氪」逾一成半股權，總代價６８０萬美元

長實（０１１１３）出售倫敦物業後負債比率降，將在全世界續物色投資機會；高力促成長實以

１２４億元出售倫敦商廈５ Ｂｒｏａｄｇａｔｅ

中國水務（００８５５）與亳州水公司合作於安徽投建直飲水供應系統

耀才證券（０１４２８）即日起新增「美股盤前買賣」服務

港鐵（０００６６）百勝角通風樓項目收到３６份意向書

國泰航空（００２９３）２月載客量按年增４８％，貨運量跌２１％

天長集團（０２１８２）公在對手方訂立的製造及供應協議中去掉獨家權條款

寶華國際（００３３６）進一步認購金融產品，未到期投資額１１﹒８億元人民幣

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《國企紅籌》

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雅士利（０１２３０）中途停牌，停牌前報０﹒９１元升近９８％

海爾智家（０６６９０）獲海創智２﹒６億元人民幣增持Ａ股

賽迪顧問（０２１７６）５６％股權轉由賽迪集團持有，控股股東不變

晨鳴紙業（０１８１２）售後回租，融資最多３億元人民幣

美蘭空港（００３５７）美蘭有限繼續持有公司５０﹒１９％股權

中關村科技租賃（０１６０１）公訂立基金合夥協議，投資先進製造業等

國泰君安（０２６１１）中證監核准公司收購華安基金１５％股權

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《神州民企》

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四環醫藥（００４６０）附屬收購深圳易美８０％股份權益

丘鈦科技（０１４７８）２月攝像頭模組銷量同比跌１８％

家鄉互動（０３７９８）捐款１０００萬元人民幣，不重大影響營運業績

歌禮製藥（０１６７２）擴大利托那韋口服片年產能至５﹒３億片

美的置業（０３９９０）９億元人民幣全擁南京項目，近２億元人民幣售兩項目

中升集團控股（００８８１）提述完成收購仁孚中國事宜

恒大汽車（００７０８）獲「通關批文」，恒馳５第二季正式上市

理想汽車（０２０１５）股份獲納入深港通

滄海（０２０１７）附屬售水利工程公司５５％股權涉３５００萬元人民幣

翰森製藥（０３６９２）伊奈利珠單抗注射液獲頒發藥品註冊批件

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《中國要聞》

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內地開展ＡＰＰ侵害用戶整治回頭看，１４款仍存問題

廣東去年出生人口超百萬，湖北人口自然增長率首轉負

據報發改委要求重啟舊煤礦，提高煤炭產能

網信辦表示互聯網企業應針對未成年提供青少年模式服務

肖亞慶稱繼續實施新能源汽車購置補貼，開展下鄉活動

中證監財政部表示證券違法人財產優先用於承擔民事賠償

銀保監警惕過度借貸營銷誘導用於買房炒股等

惠州市惠東縣海域４﹒１級地震，深圳香港廣州均有震感

２月信貸慘不忍睹，分析指樓市預期未扭轉需求亦不足

澳新表示２月大多數放貸走向非銀金融機構而非實體經濟

人行百億逆回購零投放零回籠，官媒指降準降息可期；人行上海：２月末人幣貸款餘額增速放緩

至１２﹒１％

中行研究院表示企業經營預期弱，２月中長期貸款降幅大

天風證券表示２月寬信用進程現反覆，降息可能性上升

中指院表示上周各線成交同環比均降，滬深同比挫逾五成

長城資產獲批發１００億金融債券，用於化解地產業風險

中紀委國家監委駐國安部紀檢監察組長劉彥平受查

股民遇黑色星期一：股市急跌偏逢招商證券系統崩潰

市監總局去年查出壟斷案１７６件，罰沒逾２３５億元

內地首二月ＦＤＩ增４５﹒２％至３７８﹒６億美元

紫晶存儲違規擔保損失１億存款，科創板公司首爆雷

中興通訊因涉違反美國緩刑規定，前往聯邦法院受聆訊

金龍中國指數逾六年低，官媒表示斷言企業退市為時過早

向國家更換現貨交割或繼續沽空，青山控股面臨分岔路

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《寶島快訊》

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台股平收，報１７２６３點

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《其他消息》

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陳茂波稱首季經濟很大機會負增長、失業率料顯著回升

林鄭逢周二行政會議前會見傳媒環節，明起暫停

香港監察遭警方國安處警告，要求移除網站內容

王詩麗獲委任為區域法院法官，明起生效

黃國興將升任懲教署署長；楊恩健任消防處處長

房委會凍結公屋家庭入息限額，資產限額上調２﹒５％

金管局表示２月外匯基金境外資產增加１１億元

中原十大屋苑周末成交升６成，６屋苑零成交

中原按揭表示２月安老按揭登記按月減少３９％至２２宗

深股通額度全日流走５３億元，外資連續六日大量流出

外資通過滬股通、深股通流出１４４億人民幣創一個半月高

惠譽表示監管風險仍令美團評級受壓，關注來年虧損能否收窄

支付寶表示收錢碼提現繼續免費，半年降費接近５０億元

匯豐銀行慈善基金推出「疫苗易」家居接種計劃；匯豐調查指疫情下港人維持財政健康，置業為

首要財務目標

中金表示中概股赴美上市是多方共贏，料中概股能避免集體被迫退市

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《俄烏開戰》

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一名美國記者在烏克蘭遇害，美方將調查事件

俄羅斯不排除將俄烏停火協議交由安理會批准

俄軍空襲烏克蘭西部訓練營，聲稱殺死１８０外國傭兵

烏克蘭農作物春耕中斷，世界多地面臨糧荒

中國否認準備向俄提供軍備傳聞，斥美方散播虛假信息

大陸重申反對單邊制裁，但稱台灣被俄制裁是咎由自取

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《新冠肺炎》

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本港新增２６９０８宗確診，核酸檢測１２０４０宗

醫管局表示再多２４９人離世，其中４人已打三針疫苗；明日啟動額外６間指定診所，增設關愛

專線

張竹君稱現時確診個案仍然高企，籲減少外出

林鄭稱本港抗疫從不缺錢，藥物不足夠仍會繼續購買；現行社交距離措施兩年來最嚴謹，未考慮

再收緊；首批內地醫護今日來港，本周內再多３００人；香港與深圳不能相比，恐怕未有能力做

全民檢測

中大估算本港近５００萬人染疫，５至６月降至千宗確診

傳港府仍在考慮全民檢測，料逾４００間學校作為場地

內地新冠抗原自測產品上線美團等電商平台

內地鐵路部門大幅調整旅客列車開行，乘客可免費退票

全國昨新增本土確診及無症狀２１２５宗，吉林佔近半

公務員事務局局長政務助理確診，聶德權快測呈陰性

劉宇隆料疫情高位橫行數周，變種分支或令確診回升

北京全市校外培訓機構暫停線下培訓

吉林省單日陽性個案破千，今起禁本省人員跨省市流動

西安事例重演，全國行程碼崩潰上班族被拒入寫字樓

東莞跟隨深圳今起封城一周，地鐵停運，全員核酸檢測

上海今日新增４宗確診及３４例無症狀，增２地中風險

內地多間航司針對多地疫情發布免費退改服務通知

吉林衛健委表示還有三千餘新冠初篩陽性人員待明確診斷

吉林表示全省中小學幼兒園停課，著力解決生活物資問題

張舉能官邸１名家務總管確診，其快測呈陰性

指定診所增至２３間，每日籌號增至４３００個

本港５幢大廈完成圍封強檢，發現逾５５０宗初陽個案

深圳政府表示社區擴散存較高風險，需進一步嚴防死守

深圳證券協會發布倡議書，提出保障交易業務平穩運行

深港跨境運輸實施閉環管理，延長文錦渡通關至凌晨

羅致光稱約２４０內地照顧員本周內抵港

聶德權稱過去一周接種量放緩，周五起即日籌涵蓋學生

劉家獻稱來港內地醫護無「主副之分」，冀有協同效應

科學委員會表示一般康復者若接種兩針後確診，無須再打

許樹昌稱新冠口服藥用於輕症，包括長期病患及長者

醫管局表示兩地醫護合作問題不大，病歷已安排中文輸入

陳積志料日內推出新應用程式，讓市民可留言求助

陳肇始稱仍有７個長者暫托中心，其他醫院在了解情況

本港銀行家難服務內地客，摩通香港頂級交易員遷上海

漁護署加強巡查郊野公園，今年已向４９０人執法

富士康表示暫停深圳ｉＰｈｏｎｅ工廠生產

富途４５萬盒快速檢測登記首日已破萬人登記

希慎（０００１４）擴展疫苗接種中心服務予１２歲或以上人士

莎莎（００１７８）捐贈逾１２０萬元防疫物資支持全港社區抗疫連線

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