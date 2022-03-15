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15/03/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指已跌近目標１８３１８

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為１８﹒７５％和
４２﹒５％，局勢則均仍屬於顯著向淡。昨天（１４日）港股裂口低開後，大幅急跌的市況雖謂
有新利淡消息支持，　本欄認為跌幅實在過大，特別是考慮到美指期貨的跌勢已告明顯喘定。不
錯，內地股市的跌幅亦屬明顯，卻遠不及港股。現時股市投資者最關注的，應為俄烏戰爭、中美
關係、美息動向與疫情發展。首三個因素並不足以令港股呈現如斯差劣的走勢，相信第四個因素
才是昨天大跌市的元兇。
　　淡友大戶瘋狂進攻的鏡頭過後，港股應會進入蓄勢待升的階段，但關鍵是本港疫情能否於短
期內受控。須知若本港疫情進一步惡化，不單止對本港經濟構成重大打擊，連內地經濟亦會受到
牽連。本欄依然認為，恒指雖仍有可能跌抵目標１８３１８，中長線投資者現時應為入市補貨作
好部署，但不應急於入市行動。於淡友大戶完全控制大局的環境下，大家切忌急進。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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