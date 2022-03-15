《運籌帷幄－梁業豪》恒指已跌近目標１８３１８

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為１８﹒７５％和

４２﹒５％，局勢則均仍屬於顯著向淡。昨天（１４日）港股裂口低開後，大幅急跌的市況雖謂

有新利淡消息支持， 本欄認為跌幅實在過大，特別是考慮到美指期貨的跌勢已告明顯喘定。不

錯，內地股市的跌幅亦屬明顯，卻遠不及港股。現時股市投資者最關注的，應為俄烏戰爭、中美

關係、美息動向與疫情發展。首三個因素並不足以令港股呈現如斯差劣的走勢，相信第四個因素

才是昨天大跌市的元兇。

淡友大戶瘋狂進攻的鏡頭過後，港股應會進入蓄勢待升的階段，但關鍵是本港疫情能否於短

期內受控。須知若本港疫情進一步惡化，不單止對本港經濟構成重大打擊，連內地經濟亦會受到

牽連。本欄依然認為，恒指雖仍有可能跌抵目標１８３１８，中長線投資者現時應為入市補貨作

好部署，但不應急於入市行動。於淡友大戶完全控制大局的環境下，大家切忌急進。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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