《缸邊隨筆－石鏡泉》Ａ　Ｍａｄ　Ｍａｄ　Ｗｏｒｌｄ

《缸邊隨筆》這是個癲到傻的世界，Ｊｉｍ Ｒｏｇｅｒｓ－－索羅斯的一度戰友－－也如

是說。有幾癲？



Ｒｏｇｅｒｓ ａｒｇｕｅｓ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｃｕｒｒｅｎｔ

ｇｅｏｐｏｌｉｔｉｃａｌ ｃｒｉｓｉｓ ｓｔｅｍｓ ｆｒｏｍ ２０１４，ｗｈｅｎ

ｔｈｅ Ｕ﹒Ｓ﹒ Ｓｔａｔｅ Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ ｉｎｓｔｉｇａｔｅｄ ａ

ｃｏｕｐ ｉｎ Ｋｉｅｖ﹒ Ｕ﹒Ｓ﹒ ｅｌｅｃｔｅｄ ｌｅａｄｅｒｓ ａｒｅ

ｓｅｅｉｎｇ ｔｈｅｉｒ ａｃｔｉｏｎｓ ｂｅ ｐａｉｄ ｆｏｒ ｇｒａｖｅｌｙ﹐「

ｎｏｗ ｗｅ＇ｒｅ ａｌｌ ｐａｙｉｎｇ ａ ｇｉｇａｎｔｉｃ ｐｒｉｃｅ ｆｏｒ

ｉｔ﹒」 ｈｅ ｓａｙｓ﹒



２０１４年烏克蘭的顏色革命，由美國策動，不是空說。數年前，美國駐烏克蘭大使和白宮

人士（賴斯？）的有關電話對話，就被公開過。



歐美把烏克蘭推上戰場後，就叫烏克蘭你去打啦，但當烏克蘭叫美國和北約為烏克蘭提供戰

機去對抗俄羅斯，又或要在烏克蘭設立禁飛區，以減低俄空軍的活動時，美國和北約等國就縮沙

，因為美國和北約怕刺激了俄羅斯。美國叫波蘭你將舊米格２９送予烏克蘭，美國會送Ｆ１６予

波蘭，波蘭唔制謂，你畀Ｆ１６我，我畀米格２９予你，你送予烏克蘭吖，美國又唔制。看在眼

裏的烏克蘭，能怎了？再繼續自己單打獨鬥，之前話，兩脅插刀幫你，一到上陣就插你兩脅一刀

，這就是盟友？



歐美傳媒鋪天蓋地報道烏平民、兒童的死傷，一個伊拉克孤兒在地上畫了個母親像，脫下了

鞋，放在母親腳旁，自己蜷縮睡在母親的胸膛，伊拉克、阿富汗、敘利亞、利比亞有多少個這樣

的孤兒，有這樣鋪天蓋地的報道去可憐他們？



大家都知道美國會對俄羅斯有甚麼制裁，俄羅斯一定會公布反制裁清單。美國國家安全所要

的５０種礦物，有幾多要靠俄羅斯入口？除了礦物外，俄羅斯定會限制肥料，那些對俄「不友善

國家」的農產來年將受影響。



＊環球糧價將升＊



烏克蘭這個產小麥大國，又限制小麥與穀物出口，來年環球糧價將升，窮人將苦。



烏克蘭除了有三個核電廠，在戰時管理不好，可以洩輻射，但亦有另外１３個美國設在烏克

蘭的生化室較３個潛在「核彈」的可能危害不遑多讓，世衞已告知烏克蘭要對有高危的病源毁掉

，免疫病擴散。為甚麼美國硬是要在別人國家設立生化室？研究的病毒是甚麼？俄羅斯找出文件

有指摘，美國死口不認，不要叫這樣是不關你事。



更癲的是華爾街大戶正推動讓軍工股，也成為「ＥＳＧ」股，ＥＳＧ，是環保、社容和管治

，軍火商叫做可持續發展，癲定唔癲？



這個歐美與俄爭持局會幾時結束，波蘭駐美國領事話，可能會達１５年。



這１５年，怎投資好？諗到都癲！《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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