《專家之言－李偉傑》俄烏戰事短期難解決，港股四面楚歌低位難料

《專家之言》港股今次不單止內外夾擊，簡直有如四面楚歌，俄羅斯與烏克蘭局勢持續未明

朗，雖然將進入第四次俄烏會談，但變數仍然較多，預計短期內未能令戰事解決，不過暫時方向

較兩星期前變得影響度較低，最緊要不要牽連核武，市場消化能力亦較強。另外上周美國證監會

列５間中概股清單，若未符合要求或２０２４年需要在美國退市，消息觸發中概股及科技股大跌

，現時市場開始向最悲觀狀況估計，因此科技股跌勢仍然未止，估計下跌主要原因在於國外基金

先行減持，因為美股成交量遠遠超越港股成交加上時區不同，假若美國退市，港股成交量不足以

維持相關股份的流通，不排除部分基金在政策不確定下先行減磅。



＊料中美角力續影響中概股，中資電訊銀行股具防守性＊



另外港匯近期處於弱勢，現時見７﹒８２９７，難免令市場加深憂慮資金外流問題。本港疫

情持續高企，多項防疫措施以及疫情等問題，已令香港經濟雪上加霜，同時間內地疫情亦見明顯

反彈，深圳亦在本周一（１４日）起封城七日進行為期三次的核酸檢測。在多重利淡消息夾擊下

港股２００００點失守，低位暫時難以預料，但估值吸引相信是不爭事實，以現時恒生指數市盈

率低於１０倍，歷史市盈率是１４﹒０７倍，恒生指數市帳率０﹒８４，假若以上四點負面因素

其中一樣能轉好的話，港股相信在低位見有承接，若果再多一個因素能轉好的話，相信開始有明

顯反彈。港股依然處於弱勢，板塊上選擇亦較為審慎，在美國迫使中概股證明自己不具備被摘牌

的條件，否則需要退市，預料中美角力將持續影響中概股走向，在市況不穩下尋找高息股份亦是

一個具有防守的選項，中資電訊板塊例如中國移動（００９４１）、中國聯通（００７６２）、

中國電信（００７２８）三家企業股息率高於７厘。本地銀行股份未來可受惠美國加息，息差擴

闊具有擴大憧憬，匯控（００００５）、中銀香港（０２３８８）股息率亦超過４厘。



＊其利工業高息吸引，廣州地皮發展概念大＊



此外，工業股份例如建滔集團（００１４８）、建滔積層板（０１８８８）和其利工業

（０１７３１）股息率亦有６至８厘，當中其利工業是全球休閒包及背包製造及供應鏈管理市場

的最大營運商，是行業的龍頭。集團擁眾多知名運動及時尚品牌ＯＥＭ客戶，疫情推動運動意識

，有利銷情。集團幾年前股價曾表現波動，但過去一年，其股價已築底靠穩，加上工業股的估值

重點是在其土地資產，而集團地皮屬於廣州國際科技創新城地區，南岸起步區科創綜合組團，發

展概念大。參考越秀集團去年以１００億人民幣買入番禺新造創新城兩幅地皮，地理位置上相距

其利工業的土地只是數分鐘路程，面積上其利工業生產基地面積大概等於越秀早前收購２幅地皮

的８０％，粗略估算其生產基地市值已８０億。在中美關係角力未完，科技創新是國家的長期國

策，這有利集團能進一步發展高新科技相關新業務，建造南部矽谷，前景亮麗。再者，其利工業

管理層理財有道，以２０２１財年上半年，公司的償債比率３﹒８８，同比增長０﹒８％，顯著

優於同行，現金和銀行結餘等６４９３﹒８萬美元（折合約為５﹒０６５億港元），加上兩大股

東（二股東是裕元集團）合共佔股權逾７０％，因此預計集團有能力及會維持超高息政策，是良

佳收息股。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發

行人或新股上市申請擁有財務權益）



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