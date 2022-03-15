《盤後部署》恒指連續兩日單日挫逾千點，料向下試１７８００水平

《經濟通通訊社１５日專訊》俄軍繼續空襲烏克蘭，歐盟亦公布對俄羅斯的新制裁，隔晚美
股再度受挫。美國１０年期債息升穿２﹒１厘，創２０１９年以來最高水平，納指下跌２６２點
。本港多隻中概科技股跟跌，拖累恒指低開６００點報１８９３１，已失守１９０００點關口，
午後隨住Ａ股急挫４％，恒指連續兩日跌逾１０００點，６６隻恒指成份股只有２隻高收，升幅
亦不足２％。
ＡＴＭ沽壓沉重，合共拖累恒指跌逾３４０點。美團（０３６９０）早段一度回升６％，但
之後未能維持升勢，收市跌５﹒８６％，報１０６元；阿里巴巴（０９９８８）繼續弱勢，盤中
低見７１元，收市挫１１﹒９３％，報７１﹒２５元；騰訊（００７００）跌穿３００元關，跌
１０﹒１９％，報２９８元。
汽車股同樣受壓，隔晚在美股急瀉逾兩成的理想（０２０１５）低開近一成五，全日走勢疲
弱，收市更跌１７﹒８４％，報６９﹒１元；小鵬（０９８６８）及蔚來（０９８６６）都挫逾
一成。深圳封城一周，比亞迪（０１２１１）稱對該處園區生產有些影響，股價跌８﹒２５％，
報１７９元；吉利（００１７５）就跌２﹒４６％，報１０﹒３元。內房股重創，龍湖
（００９６０）急跌１５﹒４％，為全日表現最差藍籌；碧桂園（０２００７）及碧服
（０６０９８）分別挫１０﹒６９％及１２﹒８２％；中海外（０１１０９）亦跌９﹒７９％。
恒指收報１８４１５，跌１１１６點或跌５﹒７２％，主板成交２８６１﹒６８億元。國企
指數報６１２３，跌４３１點或跌６﹒５８％。恒生科技指數報３４７２，跌３０６點或跌
８﹒１０％。
內地股市受挫。上證綜合指數報３０６３，跌１５９點或跌４﹒９５％，成交
５０８１﹒５８億元人民幣。深證成份指數報１１５３７，跌５２６點或跌４﹒３６％，成交
２９４３﹒９４億元人民幣。
＊議息前淡友大舉出擊＊
大市方面，今天成交額較上日增加６３１億元至２８６１億元，賣空金額單計上午大幅減少
，雖然佔大市成交金額的比率稍為下降，但相對之下仍處於較高水平。
美國聯儲局明天起一連兩日議息，淡友在議息前大舉出動，今天一度跌穿２０１６年２月的
低位１８２７８，即使日線圖９ＲＳＩ已經跌至單位數，顯示港股已嚴重超賣，但整體走勢尚未
好轉，加上聯儲局議息效應下，市況會更為波動，估計恒指進一步下試２０１１年１２月的低開
１７８００點水平。（ｅｒ）
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