《盤後部署》恒指連續兩日單日挫逾千點，料向下試１７８００水平

《經濟通通訊社１５日專訊》俄軍繼續空襲烏克蘭，歐盟亦公布對俄羅斯的新制裁，隔晚美

股再度受挫。美國１０年期債息升穿２﹒１厘，創２０１９年以來最高水平，納指下跌２６２點

。本港多隻中概科技股跟跌，拖累恒指低開６００點報１８９３１，已失守１９０００點關口，

午後隨住Ａ股急挫４％，恒指連續兩日跌逾１０００點，６６隻恒指成份股只有２隻高收，升幅

亦不足２％。

ＡＴＭ沽壓沉重，合共拖累恒指跌逾３４０點。美團（０３６９０）早段一度回升６％，但

之後未能維持升勢，收市跌５﹒８６％，報１０６元；阿里巴巴（０９９８８）繼續弱勢，盤中

低見７１元，收市挫１１﹒９３％，報７１﹒２５元；騰訊（００７００）跌穿３００元關，跌

１０﹒１９％，報２９８元。

汽車股同樣受壓，隔晚在美股急瀉逾兩成的理想（０２０１５）低開近一成五，全日走勢疲

弱，收市更跌１７﹒８４％，報６９﹒１元；小鵬（０９８６８）及蔚來（０９８６６）都挫逾

一成。深圳封城一周，比亞迪（０１２１１）稱對該處園區生產有些影響，股價跌８﹒２５％，

報１７９元；吉利（００１７５）就跌２﹒４６％，報１０﹒３元。內房股重創，龍湖

（００９６０）急跌１５﹒４％，為全日表現最差藍籌；碧桂園（０２００７）及碧服

（０６０９８）分別挫１０﹒６９％及１２﹒８２％；中海外（０１１０９）亦跌９﹒７９％。

恒指收報１８４１５，跌１１１６點或跌５﹒７２％，主板成交２８６１﹒６８億元。國企

指數報６１２３，跌４３１點或跌６﹒５８％。恒生科技指數報３４７２，跌３０６點或跌

８﹒１０％。

內地股市受挫。上證綜合指數報３０６３，跌１５９點或跌４﹒９５％，成交

５０８１﹒５８億元人民幣。深證成份指數報１１５３７，跌５２６點或跌４﹒３６％，成交

２９４３﹒９４億元人民幣。



＊議息前淡友大舉出擊＊



大市方面，今天成交額較上日增加６３１億元至２８６１億元，賣空金額單計上午大幅減少

，雖然佔大市成交金額的比率稍為下降，但相對之下仍處於較高水平。

美國聯儲局明天起一連兩日議息，淡友在議息前大舉出動，今天一度跌穿２０１６年２月的

低位１８２７８，即使日線圖９ＲＳＩ已經跌至單位數，顯示港股已嚴重超賣，但整體走勢尚未

好轉，加上聯儲局議息效應下，市況會更為波動，估計恒指進一步下試２０１１年１２月的低開

１７８００點水平。（ｅｒ）

