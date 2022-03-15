  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/03/2022 17:00

《盤後部署》恒指連續兩日單日挫逾千點，料向下試１７８００水平

　　《經濟通通訊社１５日專訊》俄軍繼續空襲烏克蘭，歐盟亦公布對俄羅斯的新制裁，隔晚美
股再度受挫。美國１０年期債息升穿２﹒１厘，創２０１９年以來最高水平，納指下跌２６２點
。本港多隻中概科技股跟跌，拖累恒指低開６００點報１８９３１，已失守１９０００點關口，
午後隨住Ａ股急挫４％，恒指連續兩日跌逾１０００點，６６隻恒指成份股只有２隻高收，升幅
亦不足２％。
　　ＡＴＭ沽壓沉重，合共拖累恒指跌逾３４０點。美團（０３６９０）早段一度回升６％，但
之後未能維持升勢，收市跌５﹒８６％，報１０６元；阿里巴巴（０９９８８）繼續弱勢，盤中
低見７１元，收市挫１１﹒９３％，報７１﹒２５元；騰訊（００７００）跌穿３００元關，跌
１０﹒１９％，報２９８元。
　　汽車股同樣受壓，隔晚在美股急瀉逾兩成的理想（０２０１５）低開近一成五，全日走勢疲
弱，收市更跌１７﹒８４％，報６９﹒１元；小鵬（０９８６８）及蔚來（０９８６６）都挫逾
一成。深圳封城一周，比亞迪（０１２１１）稱對該處園區生產有些影響，股價跌８﹒２５％，
報１７９元；吉利（００１７５）就跌２﹒４６％，報１０﹒３元。內房股重創，龍湖
（００９６０）急跌１５﹒４％，為全日表現最差藍籌；碧桂園（０２００７）及碧服
（０６０９８）分別挫１０﹒６９％及１２﹒８２％；中海外（０１１０９）亦跌９﹒７９％。
　　恒指收報１８４１５，跌１１１６點或跌５﹒７２％，主板成交２８６１﹒６８億元。國企
指數報６１２３，跌４３１點或跌６﹒５８％。恒生科技指數報３４７２，跌３０６點或跌
８﹒１０％。
　　內地股市受挫。上證綜合指數報３０６３，跌１５９點或跌４﹒９５％，成交
５０８１﹒５８億元人民幣。深證成份指數報１１５３７，跌５２６點或跌４﹒３６％，成交
２９４３﹒９４億元人民幣。
　
＊議息前淡友大舉出擊＊
　
　　大市方面，今天成交額較上日增加６３１億元至２８６１億元，賣空金額單計上午大幅減少
，雖然佔大市成交金額的比率稍為下降，但相對之下仍處於較高水平。
　　美國聯儲局明天起一連兩日議息，淡友在議息前大舉出動，今天一度跌穿２０１６年２月的
低位１８２７８，即使日線圖９ＲＳＩ已經跌至單位數，顯示港股已嚴重超賣，但整體走勢尚未
好轉，加上聯儲局議息效應下，市況會更為波動，估計恒指進一步下試２０１１年１２月的低開
１７８００點水平。（ｅｒ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事15/03/2022
《神州經脈》「楊沙會」針鋒相對　MLF利率意外不降　股匯齊崩
財經熱話15/03/2022
【跌市奇葩】英美加息在即兼回購不斷　匯控抗跌力強避險佳選
財經熱話15/03/2022
【中概股風暴】摩通踩得夠深夠狠　科技股全線再急插
大行報告15/03/2022
摩通腰斬科技股目標價　QQ看265元
專訪15/03/2022
【即市專訪】港股創近十年新低 溫鋼城料下站恐下試17000 高息股為買貨首選？（有片）
FOCUS15/03/2022
【FOCUS】困境壓頂數據放閃　降息落空顯三考量
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金