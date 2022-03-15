《政經范局－范強》穿越津輕海峽的孤影

《政經范局》一支孤伶伶的海軍艦隊，在本月１１日這天穿過了日本津輕海峽。這是由「響

亮號」、「完美號」等４艘護衛艦為主力的俄羅斯太平洋艦隊，在完成日本海及鄂霍茨克海演習

後的壓軸之作。



才不到半年前，由１０艘中俄軍艦組成的混編艦隊，曾首次浩浩蕩蕩穿越這條窄窄的海峽。

相比之下，上周五這支只有俄軍旗幟的艦隊雖然顯得有點冷清，但卻也足以勾勒出歐亞大陸的緊

密互動關係－歐洲爆發俄烏戰爭，亞洲的最東端亦隨之發生連鎖反應。



＊岸田文雄重提北方四島主權＊



就在俄軍艦隊穿越津輕海峽前數天，日本首相岸田文雄在參議院明確表示：北方四島是「我

國固有領土」。自安倍晉三出任首相後的多年來，日方便盡量避免使用有關字眼，以免影響日俄

和平談判進程。但俄羅斯出兵烏克蘭改變了這一切，以西方為主導的國際社會正在強硬制裁莫斯

科，如果普京政權在這場戰爭中崩潰，東京對北方四島的主權申訴，顯然就會在瞬間變得「海闊

天空任鳥飛」。



早在上月６日，駐日美軍便曾出動逾萬兵力，與日本自衛隊在沖繩舉行一場規模空前的聯合

跳島作戰演習。美軍為此出動了１個航母打擊群和２艘裝載Ｆ－３５隱形戰機的兩棲攻擊艦，與

自衛隊艦隻聯合作戰。由於美日聯合海上演習一向被視為是針對中國，使得這場演習引起兩岸媒

體的高度關注。



＊日本島南北兩端平行軍演＊



但是克里姆林宮卻可能聞到了異味：配得上這麼龐大兵力的「跳島」作戰，表面上是針對台

海局勢，但暗地裡就不可以是針對北方四島嗎？就在美日聯合演習的同時，俄羅斯太平洋艦隊亦

進行了持續的實彈演練。兩軍隔著日本島南北遙相對望，並以俄國艦隊穿越津輕海峽作結。



如果普京在歐洲的軍事行動遭到西方反噬，俄羅斯在北方四島的主權歸屬亦難免遭到美日同

盟的重兵力挑戰。雖然俄國海軍在美日同盟前相形見絀，但普京下令其核戰略部隊進入高度戒備

時，也包括了太平洋艦隊的北風之神核潛艇。是以當亞洲各國朝野遠觀烏克蘭的戰火時，必須要

留意火勢會否蔓延到自家門前，並以自身和地區安全為依歸謹言慎行。若然誤入門庭，隨時驚覺

自己身陷一頓尋常人家消費不起，也消化不了的「豪門夜宴」。



＊消費不起的「豪門夜宴」＊



此處再講一段小插曲：就在美日軍演及俄艦穿插津輕海峽之際，立場親美的尹鍚悅當選了南

韓總統。一陣密鑼緊鼓急安排，他在宣布勝利才５小時就與美國總統拜登通上了電話，凸顯美韓

同盟堅不可摧。



對於尹鍚悅來說，重建美日韓同盟，藉此鞏固南韓與中國經貿關係的制高點，並在朝鮮半島

壓制北韓，一套連環拳似也虎虎生風。但此一時非彼一時，俄烏戰爭已經牽動了無限可能。假如

美國現時在東北亞的主要假想敵不是三八線以北，甚至也不是鴨綠江對岸，而是北海道以北，這

場「夜宴」還值得參加嗎？《經濟通通訊社評論員 范強》

