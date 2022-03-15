《台股攻略－黃振宇》電子股受壓，台股失守萬七點關口

《台股攻略》深圳疫情影響多間電子廠配合防疫停工，加上俄烏談判未有共識，多重利淡消

息下，台股今日低開低收。台積電及聯發科等電子股受壓，千金股跌停，大市最多跌３５１點，

終場收１６９２６點，跌３３６點，成交金額為新台幣３８００億元，三大法人合計淨賣出新台

幣５８７﹒４１億元，外資淨賣出新台幣５３７億元。

電子權值股方面，近來外資拋售台積電，今日以低位新台幣５５８元收市，跌２﹒５％，市

值下滑至新台幣１４﹒４７兆元；聯發科收新台幣９０４元，跌４﹒２％，險守新台幣９００元

關口，市值跌至新台幣１﹒４４兆元；聯電、瑞昱及日月光投控等均跌超過３％。深圳及東莞等

多地實施封城，被動元件、電源供應器及ＰＣＢ等多間台灣廠商生產工序受阻，市場憂慮物流及

勞動人手短缺，恐影響蘋果供應鏈出貨，蘋果概念股受壓，包括欣興、臻鼎－ＫＹ、精成科、

ＧＩＳ－ＫＹ及美律等，ｉＰｈｏｎｅ代工廠鴻海亦跌超過１％。市場預計美聯儲局即將加息，

資金加速撤離高風險資產，千金股成為市場殺盤重心，包括股王矽力－ＫＹ、譜瑞－ＫＹ、

ＡＥＳ－ＫＹ及世芯－ＫＹ均跌停，力旺及旭隼亦跌９％。欣陸投控公布２０２１年稅後純利為

新台幣１８﹒２６億元，按年增１８﹒７％，擬派發每股現金股息新台幣１﹒６８元。貨櫃航商

的長榮公布去年稅後純利新台幣２３９０﹒１５億元，按年增８﹒８倍％，創新高，高於陽明的

新台幣１６５２﹒６９億元。

中國疫情擴大深圳緊急封城，引發中國及香港股市重挫，拖累台股表現。本周美聯儲將舉行

議息會議，若美元轉強，外資持續沽壓，加權指數短線將維持弱勢，投資者宜保持觀望。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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