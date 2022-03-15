  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/03/2022 10:30

《窩輪豪情－梁業豪》科技股果然顯著反彈

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、綜合
企業與醫療保健業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為九龍
倉置業（０１９９７）、港燈（０２６３８）與恒生銀行（０００１１），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則
宜首選阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）與京東集團（０９６１８）。
　　港股開市後，三大指數曾分別報跌４﹒７８３％至７﹒１７３％不等。但正如筆者所言，跌
幅實在極度過份，大市由科技股的買盤帶動反彈，不足為奇。現時三大指數的跌幅均縮細至只得
約２﹒２０％；由此證明，筆者開市前於「港股市前分析」影片內「科技股會有即市反彈」的預
測完全正確，希望有助大家成功部署。恒指期貨進一步跌近量度跌幅目標１８３１８，港股已完
全具備短中期回升的條件。若下午不見淡友大戶再攻，大型反彈浪或新升浪將因一個重大利好消
息的出現而正式展開。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪15/03/2022
【專訪】溫天納：完美風暴衝擊資本市場
生財有道15/03/2022
【名嘴發財高息股】溫傑：越秀房託(00405)屬滄海遺珠！現價宜買入？（有片）
大行報告15/03/2022
【大行炒D乜】瑞信點評油股　三行齊削友邦目標價
開市Good Morning15/03/2022
黃師傅籲勿撈科網等弱勢股　技術走勢見底且基本面配合始入市
財經熱話15/03/2022
【虛幣世界】市場觀望聯儲議息，加密貨幣微漲
中國故事14/03/2022
《神州經脈》中美高層意國會晤　疫情嚴峻多地封城　A股再跌一跤
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金