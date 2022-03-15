《窩輪豪情－梁業豪》科技股果然顯著反彈

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、綜合

企業與醫療保健業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為九龍

倉置業（０１９９７）、港燈（０２６３８）與恒生銀行（０００１１），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則

宜首選阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）與京東集團（０９６１８）。

港股開市後，三大指數曾分別報跌４﹒７８３％至７﹒１７３％不等。但正如筆者所言，跌

幅實在極度過份，大市由科技股的買盤帶動反彈，不足為奇。現時三大指數的跌幅均縮細至只得

約２﹒２０％；由此證明，筆者開市前於「港股市前分析」影片內「科技股會有即市反彈」的預

測完全正確，希望有助大家成功部署。恒指期貨進一步跌近量度跌幅目標１８３１８，港股已完

全具備短中期回升的條件。若下午不見淡友大戶再攻，大型反彈浪或新升浪將因一個重大利好消

息的出現而正式展開。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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