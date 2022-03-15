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15/03/2022 08:46

【虛幣世界】市場觀望聯儲議息，加密貨幣微漲

　　《經濟通通訊社１５日專訊》雖然烏克蘭戰火依然頻密，但市場較為關注聯儲局議息，加密
貨幣整體上揚。ＯＡＮＤＡ　Ａｍｅｒｉｃａｓ高級市場分析師Ｅｄｗａｒｄ　Ｍｏｙａ表示，
隨著投資者等待俄羅斯和烏克蘭談判的進展，以及美聯儲是否出現一條更明顯的加息明確路徑，
加密貨幣全面進入震盪期。
　　另外，特斯拉首席執行官隆馬斯克（Ｅｌｏｎ　Ｍｕｓｋ）在推特上表示，儘管在高通脹時
期擁有優質股票或房屋是件好事，但他不會出售比特幣、以太幣或狗狗幣。Ｍｏｙａ認為，馬斯
克的推文有正面作用，隨著美聯儲開始加息，比特幣可能會在崎嶇不平的道路上得到強有力的支
持。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報３９５２７﹒００（美元．下同），跌０﹒３６％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報２５９６﹒０４元，升０﹒２５％；艾達幣報０﹒８０３０元，跌
０﹒１２％；瑞波幣報０﹒７７４２元，跌０﹒０６％。（ｕｌ）

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