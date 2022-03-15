《談國論企－黎偉成》銀行２月份企貸穩增住戶減

《談國論企》中國的以商業銀行為主的金融機構貸款增長淨額，於２０２２年２月份同比回

落，而上月則創單月統計高點和同比快增，不僅與住宅貸款受到疫情略為反覆困擾有關，企（事

）業單位中期長貸款亦轉弱，僅短期為主的貸款保持大幅上升，似乎意味借貸者慎看經濟前景。

中央經濟工作會議把今年經濟定調為以「穩字當頭，穩中有進」發展，國內生產總值ＧＤＰ全年

能夠達５﹒５％的增幅，肯定是不錯的表現矣。



＊疫情反覆使住戶借貸審慎企業減長貸＊



來自中國人民銀行所發布的最新金融統計資料，金融機構的人民幣貸款淨增額度於２０２２

年２月份達１﹒２３萬億元（見表一），同比減少９﹒５％，未能延續１月份達３﹒９８萬億元

創下單月統計高點佳態，乃因２０２１年同期大增５０﹒１６％至１﹒３６萬億元有相當高比較

基礎所致；此使２０２２年１－２月份累計５﹒２１萬億元同比增長放緩至５﹒４６％，相對於

２０２１年前兩個月則達４﹒９４萬億元的升幅少增１１個百分點，當非佳態也。

金融機構在２０２２年２月份的貸款，確引人以一定程度憂疑，即使（甲）對企（事）業單

位淨增１﹒２４萬億元，同比增加也只是３﹒３３％（見表二．下同），而２０２１年同期則增

７﹒７％，增長速度有所放緩，乃因（Ｉ）中長期貸款於２０２２年２月份淨增５０５２億元，

同比減少５４％，而上年同期則達１﹒１萬億元增長１﹒６４倍，即使是月正值農曆春節長假期

，惟企業長貸需求需求如斯薄弱。相信乃受困於製造業生產與新訂單表現未如理想，和房地產開

發企業的開發投資的借貸會續見審慎。

但企業的（ＩＩ）短線資金需求仍然強勁，包括（ｉ）短期貸款淨增４１１１億元同比增加

６４﹒６％，和（ｉｉ）票據融資淨增３０５２億元，扭轉２０２１年２月份減少１８８５億元

之況。

和（ＩＩＩ）非銀行業金融機構的貸款期內增加１７９０億元，同比大增８﹒９４倍。

企業和機構以短期貸款或融貸暫代長貸，可在一定程度反映出對經營與經濟前景看法轉趨審

慎。

至於（乙）金融機構對住戶的貸款，於２０２２年２月份淨減少３３６９億元，較１月份淨

增８４３０億元同比減３３﹒６％的情況，更為差勁，已不是季節性比較不同的因素影響。根據

具體數據可解讀為疫情對消費者的購物意欲影響反覆，因（１）短期貸款淨減２，９１１億元，

上月份尚淨增１０６６億元而同比減少６９﹒３１％。

（２）對住戶的中長期貸款淨減４５９億元，上年同期則增１０倍而為２０２１年而為４，

１１３億元，疫情反覆使居民減低置業意欲。

中央經濟工作會議於２０２１年１２月８至１０日議決，對２０２２年的工作總基調為「穩

字當頭、穩中求進」，而「各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前」，其

中：穩健的貨幣政策，要求是「靈活適度，保持流動性合理充裕」，重點在於流動性，要充裕的

同時，保持合理的水平。此點在銀行的信貸新向體現出來。



＊經濟尚保穩增料續拉動信貸需求上升＊



國務院總理李克強２０２２年３月５日發表《政府工作報告》，對國內生產總值ＧＤＰ增長

於２０２２年預期會達到５﹒５％左右，即使明顯低於２０２１年的８﹒１％升幅，已算是難得

的相對樂觀的預期，因：國際疫情嚴重、政局複雜多變以至經濟金融重重壓力，使中國的結構政

策要著力暢通國民經濟循環，而暫時延續「國內外雙循環」做法，致力達致穩就業保民生防風險

的目標。繼續造好常態化疫情防控，為其中重要政策性工作。

由是人行取新的降準做法，屬全面性的，而會議要求：引導金融機構加大對實體經濟特別是

小微企業、技術創新、綠色發展的支持。和財政政策和貨幣政策要「協調聯動」，更要「跨周期

和逆周期宏觀調控政策要有機結合」。料人行會陸續降準和調節性的增加銀行同業市場的流動性

，支持經濟保持穩中有進的發展步伐。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：金融機構人民幣貸款變化

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



淨貸款額度（億元） 累計額度（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

２月２０２２ １﹒２３萬 －９﹒５０％ ５﹒２１萬 ＋５﹒４６％

１月２０２２ ３﹒９８萬 ＋１１﹒１７％ ３﹒９８萬 ＋１１﹒１７％

１２月２０２１ １﹒１３萬 －１０﹒３０％ １９﹒９５萬 ＋３﹒０４％

１１月２０２１ １﹒２７萬 －１１﹒１８％ １８﹒８１萬 ＋２﹒３４％

１０月２０２１ ８２６２ ＋１９﹒７７％ １７﹒５４萬 ＋３﹒５％

９月２０２１ １﹒６６萬 １２﹒６３％ １６﹒７２萬 ＋２﹒８３％

８月２０２１ １﹒２２萬 ４﹒６８％ １５﹒０６萬 ＋４﹒００％

７月２０２１ １﹒０８萬 ＋８﹒８％ １３﹒８４萬 ＋６﹒２９％

６月２０２１ ２﹒１２萬 ＋１７﹒１％ １２﹒７６萬 ＋５﹒５４％

５月２０２１ １﹒５萬 ＋１﹒３５％ １０﹒６４萬 ＋３﹒５０％

４月２０２１ １﹒４７萬 －１３﹒５２％ ９﹒１４萬 ＋３﹒８６％

３月２０２１ ２﹒７３萬 ＋０﹒４２％ ７﹒６７萬 ＋８﹒０２％

２月２０２１ １﹒３６萬 ＋５０﹒１６％ ４﹒９４萬 ＋１６﹒５０％

１２月２０２０ １﹒２６萬 ＋１０﹒５２％ １９﹒３６萬 ＋１６﹒７７％

１２月２０１９ １﹒１４萬 ＋５﹒６％ １６﹒８１萬 ＋４﹒００％

１２月２０１８ １﹒０８萬 ＋８４﹒８％ １６﹒１７萬 ＋１９﹒５１％

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８％ １３﹒５３萬 ＋６﹒９０％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



表二：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



２０２１年２月 ２０２１年１月

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

住戶貸款 減３３６９ 增１４２１

短期 減２９１１ ＋８﹒１０％ 減 ２６９１

中長期 減４５９ 增４１１３ ＋１０﹒００倍

企（事）業單位 增１﹒２４萬 ＋３﹒３３％ 增１﹒２萬 ＋７﹒００％

短期 增４１１１ ＋６４﹒６０％ 增２４９７ －６１﹒８０％

中長期 增５０５２ －５４﹒００％ 增１﹒１萬 ＋１﹒６４倍

票據融資 增３０５２ 減１８５５

非銀行業金融機構 增１７９０ ＋８﹒９４倍 增１８０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

資料來源：中國人民銀行

整理：黎偉成



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



