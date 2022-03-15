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15/03/2022 09:30

《異動股》油價挫逾５％，三桶油下跌，中石油、中海油低開逾３％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》三桶油開市受挫，中海油（００８８３）現價跌３﹒１７％，
報９﹒１７元，該股成交約２８３萬股，涉資２６１２萬元；中石油（００８５７）跌
３﹒１７％，報３﹒６７元；中石化（００３８６）跌１﹒１７％，報３﹒３９元。
　　市場憧憬俄烏達成停火，油價周一急挫逾５％，觸及２周來最低。布蘭特期油下跌５﹒７７
美元，至每桶１０６﹒９０美元，跌幅達５﹒１％。紐約期油跌６﹒３２美元，至每桶
１０３﹒０１美元，跌幅達５﹒８％。
　　紐約期油跌至２月２８日以來最低收盤價位，布蘭特期油則跌至３月１日以來最低收盤水平
。自俄羅斯２月２４日對烏克蘭開戰以來，油價已上升約３６％。
　　現時，恒生指數報１８９３１，跌６００點或跌３﹒０７％，主板成交４８﹒０７億元。國
企指數報６２９７，跌２５８點或跌３﹒９４％。恒生科技指數報３５６９，跌２０９點或跌
５﹒５４％。
　　即月期指新報１９０１３，跌５７２點，高水８２點。即月國指期貨報６３５０，跌２１５
點，高水５３點。即月科指期貨新報３５５４，跌１８３點，低水１５點。
　　上證綜合指數報３１９２，跌３１點或跌０﹒９７％，成交４０﹒５３億元人民幣。
　　深證成份指數報１１９４８，跌１１５點或跌０﹒９５％，成交１８﹒３３億元人民幣。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油（００８８３）　９﹒１７元　跌３﹒１７％
　　中石油（００８５７）　３﹒６７元　跌３﹒１７％
　　中石化（００３８６）　３﹒３９元　跌１﹒１７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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