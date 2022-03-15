《異動股》油價挫逾５％，三桶油下跌，中石油、中海油低開逾３％

《經濟通通訊社１５日專訊》三桶油開市受挫，中海油（００８８３）現價跌３﹒１７％，

報９﹒１７元，該股成交約２８３萬股，涉資２６１２萬元；中石油（００８５７）跌

３﹒１７％，報３﹒６７元；中石化（００３８６）跌１﹒１７％，報３﹒３９元。

市場憧憬俄烏達成停火，油價周一急挫逾５％，觸及２周來最低。布蘭特期油下跌５﹒７７

美元，至每桶１０６﹒９０美元，跌幅達５﹒１％。紐約期油跌６﹒３２美元，至每桶

１０３﹒０１美元，跌幅達５﹒８％。

紐約期油跌至２月２８日以來最低收盤價位，布蘭特期油則跌至３月１日以來最低收盤水平

。自俄羅斯２月２４日對烏克蘭開戰以來，油價已上升約３６％。

現時，恒生指數報１８９３１，跌６００點或跌３﹒０７％，主板成交４８﹒０７億元。國

企指數報６２９７，跌２５８點或跌３﹒９４％。恒生科技指數報３５６９，跌２０９點或跌

５﹒５４％。

即月期指新報１９０１３，跌５７２點，高水８２點。即月國指期貨報６３５０，跌２１５

點，高水５３點。即月科指期貨新報３５５４，跌１８３點，低水１５點。

上證綜合指數報３１９２，跌３１點或跌０﹒９７％，成交４０﹒５３億元人民幣。

深證成份指數報１１９４８，跌１１５點或跌０﹒９５％，成交１８﹒３３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海油（００８８３） ９﹒１７元 跌３﹒１７％

中石油（００８５７） ３﹒６７元 跌３﹒１７％

中石化（００３８６） ３﹒３９元 跌１﹒１７％

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（ｅｒ）

