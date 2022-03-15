《異動股》ＡＴＭ三大科技股挫逾７％，恒指低開６００點穿萬九關

《經濟通通訊社１５日專訊》俄烏戰事擴大，加上美國１０年期債息升穿２﹒１厘，創

２０１９年以來最高水平，隔晚美股仍處跌勢，納指下跌２６２﹒５９點。本港多隻中概科技股

亦跟跌，拖累港股低開６００點報１８９３１，已跌穿１９０００點關。主板成交４８﹒０７億

元。國企指數報６２９７，跌２５８點或跌３﹒９４％。恒生科技指數報３５６９，跌２０９點

或跌５﹒５４％。

多隻在美國上市的中概股亦延續上周五（１１日）的跌勢，萬國數據（ＧＤＳ）、理想汽車

（ＬＩ）更再瀉逾兩成；小鵬（ＸＰＥＶ）及蔚來（ＮＩＯ），以及嗶哩嗶哩（ＢＩＬＩ）及阿

里巴巴（ＢＡＢＡ）都挫逾一成。

另外，ＡＤＲ港股比例指數報１９９２３，跌３０７點。ＡＴＭ股ＡＤＲ繼續受挫。阿里巴

巴ＡＤＲ較港股挫５﹒９８％，折合７６﹒０６港元；美團ＡＤＲ較港股跌５﹒１２％，折合

１０６﹒８３港元；騰訊ＡＤＲ較港股跌４﹒４６％，折合３１７﹒０１港元。

科技股捱沽，當中ＡＴＭ全部低開逾７％。阿里（０９９８８）現價跌８﹒７８％，報

７３﹒８元，該股成交約５６９萬股，涉資４﹒２９億元，盤中高見７３﹒８元，最低見

７３﹒８元；騰訊（００７００）跌８﹒０２％，報３０５﹒２元；美團（０３６９０）跌

７﹒５５％，報１０４﹒１元。體品股亦受壓，李寧（０２３３１）跌６﹒９９％，報４８﹒６

元；申洲（０２３１３）跌６﹒９５％，報８６﹒３元。

據《華爾街日報》引述知情人士報道，人民銀行發現騰訊旗下的微信支付涉嫌違反反洗錢規

定，集團可能面臨創紀錄的高額罰款。報道指，人行發現微信支付平台允許將資金轉移用於賭博

等非法目的。當局也判定，微信支付未遵守要求騰訊辨識在該平台上交易的用戶和商家等其他規

定。

即月期指新報１８９７４，跌６１１點，高水４３點。即月國指期貨報６３１０，跌２５５

點，高水１３點。即月科指期貨新報３５４４，跌１９３點，低水２５點。



首十隻表現較差藍籌股

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） ７３﹒８元 跌８﹒７８％

騰訊（００７００） ３０５﹒２元 跌８﹒０２％

美團（０３６９０） １０４﹒１元 跌７﹒５５％

李寧（０２３３１） ４８﹒６元 跌６﹒９９％

申洲（０２３１３） ８６﹒３元 跌６﹒９５％

網易（０９９９９） １１０﹒３元 跌６﹒９２％

藥明生物（０２２６９） ４１﹒８元 跌６﹒９％

碧桂園服務（０６０９８） ２７﹒２５元 跌６﹒８４％

比亞迪（０１２１１） １６７元 跌６﹒７％

中海外（００６８８） ２０﹒１５元 跌６﹒５％

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（ｅｒ）

