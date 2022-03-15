《異動股》美團反彈６％，阿里、騰訊跌幅收窄，恒指跌勢稍喘定

《經濟通通訊社１５日專訊》ＡＴＭ走勢略為改善，令恒指跌幅收窄。美團（０３６９０）

現價反彈６﹒１３％，報１１９﹒５元，該股成交約３９８９萬股，涉資４３﹒７６億元，盤中

高見１２０﹒７元，最低見１０３﹒５元；騰訊（００７００）跌０﹒６６％，報３２９﹒６元

；阿里（０９９８８）跌３﹒３４％，報７８﹒２元；快手（０１０２４）升５﹒２３％，報

６３﹒３５元。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，該股主動買沽比率５５：４５，大戶主動買沽比率

５１：４９，資金淨主動流入４﹒２５１億元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額

１﹒０８億元，加權平均成交價１０９﹒７９４元。現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額

１﹒９５億元，加權平均成交價１１１﹒２２９元。

現時，恒生指數報１９２３６，跌２９４點或跌１﹒５１％，主板成交９２８﹒５３億元。

國企指數報６４９３，跌６１點或跌０﹒９４％。恒生科技指數報３７９６，升１８點或升

０﹒４８％。

即月期指新報１９２３０，跌３５５點，低水７點。即月國指期貨報６４９９，跌６６點，

高水５點。即月科指期貨新報３８０３，升６６點，高水６點。

上證綜合指數報３１７３，跌５０點或跌１﹒５６％，成交２１５８﹒９８億元人民幣。

深證成份指數報１１９９４，跌６９點或跌０﹒５７％，成交１２２５﹒６７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １１９﹒５元 升６﹒１３％

騰訊（００７００） ３２９﹒６元 跌０﹒６６％

阿里（０９９８８） ７８﹒２元 跌３﹒３４％

快手（０１０２４） ６３﹒３５元 升５﹒２３％

小米（０１８１０） １２﹒６８元 升１﹒６％

微盟（０２０１３） ３﹒２６元 跌２﹒１％

京東集團（０９６１８） １７７﹒３元 跌１﹒５％

萬國數據（０９６９８） ２２﹒３元 跌６﹒８９％

百度（０９８８８） １０８﹒１元 無升跌

微博（０９８９８） １６４﹒６元 升１﹒６％

網易（０９９９９） １１６﹒４元 跌１﹒７７％

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（ｅｒ）

