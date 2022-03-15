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15/03/2022 10:31

《異動股》美團反彈６％，阿里、騰訊跌幅收窄，恒指跌勢稍喘定

　　《經濟通通訊社１５日專訊》ＡＴＭ走勢略為改善，令恒指跌幅收窄。美團（０３６９０）
現價反彈６﹒１３％，報１１９﹒５元，該股成交約３９８９萬股，涉資４３﹒７６億元，盤中
高見１２０﹒７元，最低見１０３﹒５元；騰訊（００７００）跌０﹒６６％，報３２９﹒６元
；阿里（０９９８８）跌３﹒３４％，報７８﹒２元；快手（０１０２４）升５﹒２３％，報
６３﹒３５元。
　　根據《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，該股主動買沽比率５５：４５，大戶主動買沽比率
５１：４９，資金淨主動流入４﹒２５１億元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額
１﹒０８億元，加權平均成交價１０９﹒７９４元。現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額
１﹒９５億元，加權平均成交價１１１﹒２２９元。
　　現時，恒生指數報１９２３６，跌２９４點或跌１﹒５１％，主板成交９２８﹒５３億元。
國企指數報６４９３，跌６１點或跌０﹒９４％。恒生科技指數報３７９６，升１８點或升
０﹒４８％。
　　即月期指新報１９２３０，跌３５５點，低水７點。即月國指期貨報６４９９，跌６６點，
高水５點。即月科指期貨新報３８０３，升６６點，高水６點。
　　上證綜合指數報３１７３，跌５０點或跌１﹒５６％，成交２１５８﹒９８億元人民幣。
　　深證成份指數報１１９９４，跌６９點或跌０﹒５７％，成交１２２５﹒６７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１１９﹒５元　升６﹒１３％
　　騰訊（００７００）　　　３２９﹒６元　跌０﹒６６％
　　阿里（０９９８８）　　　　７８﹒２元　跌３﹒３４％
　　快手（０１０２４）　　　６３﹒３５元　升５﹒２３％
　　小米（０１８１０）　　　１２﹒６８元　　升１﹒６％
　　微盟（０２０１３）　　　　３﹒２６元　　跌２﹒１％
　　京東集團（０９６１８）　１７７﹒３元　　跌１﹒５％
　　萬國數據（０９６９８）　　２２﹒３元　跌６﹒８９％
　　百度（０９８８８）　　　１０８﹒１元　　　　無升跌
　　微博（０９８９８）　　　１６４﹒６元　　升１﹒６％
　　網易（０９９９９）　　　１１６﹒４元　跌１﹒７７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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