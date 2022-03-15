恒指午後跌幅擴大至逾９００點，再創逾６年低，Ａ股急挫近４％

《經濟通通訊社１５日專訊》恒指午後跌幅擴大至近千點，主要重磅成份股全面下挫，內地Ａ
股亦急挫近４％。
阿里（０９９８８）現價跌９﹒３９％，報７３﹒３元，該股成交約１﹒１８億股，涉資
８８﹒３６億元，盤中高見７９﹒３５元，最低見７３﹒０５元；騰訊（００７００）跌
７﹒５９％，報３０６﹒６元；友邦（０１２９９）跌５﹒７４％，報７３﹒１元；美團
（０３６９０）跌２﹒７５％，報１０９﹒５元。
現時，恒生指數報１８５７０，跌９６０點或跌４﹒９２％，主板成交２０５３﹒６３億元
。國企指數報６１８６，跌３６８點或跌５﹒６３％。恒生科技指數報３５８４，跌１９４點或
跌５﹒１４％。
即月期指新報１８５８９，跌９９６點，高水１８點。即月國指期貨報６２００，跌３６５
點，高水１３點。即月科指期貨新報３５８３，跌１５４點，低水１點。
上證綜合指數報３１００，跌１２２點或跌３﹒８０％，成交４２７３﹒８７億元人民幣。
深證成份指數報１１６９０，跌３７３點或跌３﹒０９％，成交２４８４﹒０２億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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阿里（０９９８８） ７３﹒３元 跌９﹒３９％
騰訊（００７００） ３０６﹒６元 跌７﹒５９％
友邦（０１２９９） ７３﹒１元 跌５﹒７４％
美團（０３６９０） １０９﹒５元 跌２﹒７５％
建行（００９３９） ５﹒４元 跌４﹒０９％
匯控（００００５） ４９元 跌１﹒２１％
平保（０２３１８） ４７﹒４５元 跌１０﹒５６％
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（ｐｃ）
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