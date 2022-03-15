恒指午後跌幅擴大至逾９００點，再創逾６年低，Ａ股急挫近４％

《經濟通通訊社１５日專訊》恒指午後跌幅擴大至近千點，主要重磅成份股全面下挫，內地Ａ

股亦急挫近４％。

阿里（０９９８８）現價跌９﹒３９％，報７３﹒３元，該股成交約１﹒１８億股，涉資

８８﹒３６億元，盤中高見７９﹒３５元，最低見７３﹒０５元；騰訊（００７００）跌

７﹒５９％，報３０６﹒６元；友邦（０１２９９）跌５﹒７４％，報７３﹒１元；美團

（０３６９０）跌２﹒７５％，報１０９﹒５元。

現時，恒生指數報１８５７０，跌９６０點或跌４﹒９２％，主板成交２０５３﹒６３億元

。國企指數報６１８６，跌３６８點或跌５﹒６３％。恒生科技指數報３５８４，跌１９４點或

跌５﹒１４％。

即月期指新報１８５８９，跌９９６點，高水１８點。即月國指期貨報６２００，跌３６５

點，高水１３點。即月科指期貨新報３５８３，跌１５４點，低水１點。

上證綜合指數報３１００，跌１２２點或跌３﹒８０％，成交４２７３﹒８７億元人民幣。

深證成份指數報１１６９０，跌３７３點或跌３﹒０９％，成交２４８４﹒０２億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） ７３﹒３元 跌９﹒３９％

騰訊（００７００） ３０６﹒６元 跌７﹒５９％

友邦（０１２９９） ７３﹒１元 跌５﹒７４％

美團（０３６９０） １０９﹒５元 跌２﹒７５％

建行（００９３９） ５﹒４元 跌４﹒０９％

匯控（００００５） ４９元 跌１﹒２１％

平保（０２３１８） ４７﹒４５元 跌１０﹒５６％

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（ｐｃ）

