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即市新聞

15/03/2022 11:18

【數據解讀】統計局：服務業增速有所放緩，疫情下仍比較困難

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統
計司司長付凌暉在國新辦發布會表示，如果與上年全年兩年平均增速相比，１－２月份服務業增
速還是有所放緩的。總的看，服務業增長還是低於疫情前的水平，表明服務業仍在恢復之中。當
前，疫情對接觸性、聚集性服務業的制約仍然比較明顯，文化旅遊、交通客運、餐飲零售等服務
行業仍然比較困難。近期，多地疫情散發對相關服務業的不利影響也可能會加大。下一步，還是
要落實好對服務業困難行業的支持政策，促進困難行業的紓困發展，繼續做好常態化疫情防控，
積極拓展新型服務消費，促進服務業平穩健康發展。
　　１－２月份，服務業生產穩中有升，繼續保持恢復性增長。１－２月份，服務業生產指數同
比增長４﹒２％，比上年１２月份加快１﹒２個百分點。

＊房地產下行態勢有所減緩＊

　　付凌暉稱，服務業有所回升，一是春節和冬奧消費帶動了相關服務業需求的釋放，批零和住
餐行業的恢復有所加快。１－２月份，批發和零售業生產指數同比增長５﹒９％，比上年１２月
份加快４﹒７個百分點；住宿和餐飲業生產指數同比增長８﹒２％，上年１２月份同比是持平的
，所以增速也是明顯回升。二是企業數字化轉型加快和疫情條件下線上需求的增加，帶動了相關
服務業增長。１－２月份，信息傳輸、軟件和信息技術服務業生產指數增長１６﹒３％，比上年
１２月份加快４﹒９個百分點。三是持續穩地價、穩房價、穩預期下，房地產下行態勢有所減緩
。１－２月份，房地產行業生產指數同比下降３﹒１％，降幅比上年１２月份收窄１﹒２個百分
點。

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