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15/03/2022 11:34

【數據解讀】統計局：「缺芯」緩解，汽車和石油類商品銷售增長快

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統
計司司長付凌暉在國新辦發布會表示，疫情下，居民短途自駕出行需求在增加，對汽車的需求是
在擴大的。同時，今年前期「缺芯」情況在緩解，汽車供應也在增加。在二者的共同作用下汽車
銷售增長。１－２月份，限上單位汽車類零售額同比增長了３﹒９％，而去年１２月份下降
７﹒４％。同時，由於油價上漲助推了相關銷售的增加。１－２月份限上單位石油類商品零售額
同比增長２５﹒６％，由於汽車和石油類商品銷售增長加快，拉高了社會消費品零售總額增速，
比去年１２月份拉高社零總額增速２個百分點左右。同時，升級類商品銷售也保持較快增長，帶
動了市場銷售增加。１－２月份，金銀珠寶類和家電類商品零售額同比分別增長了１９﹒５％和
１２﹒７％。
　　今年網上年貨節促銷活動力度比較大，也帶動了相關銷售的增長。１－２月份，實物商品網
上零售額同比增長１２﹒３％，比１２月份明顯加快。這些情況表明，中國消費市場韌性足的特
點比較明顯，消費規模擴大、消費結構升級態勢沒有改變。但是也要看到，近期國內多地疫情散
發，對相關地區消費制約可能會增大，消費恢復基礎仍不牢。下階段，要落實好擴內需政策，促
進消費平穩健康發展。
　　他指出，從數據上來看，１－２月份商品零售額同比增長了６﹒５％，比去年１２月份加快
了４﹒２個百分點。餐飲收入同比增長８﹒９％，而上年１２月份同比下降２﹒２％，僅餐飲收
入增長拉高社零總額增速比去年１２月份高１個百分點左右。大數據顯示，春節期間滑雪運動裝
備和冰上運動類商品銷售也是成倍增長，冬奧會吉祥物冰墩墩也是「一墩難求」。

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