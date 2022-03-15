【數據解讀】統計局：要落實好扶持製造業、小微企業減稅降費政策

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》１－２月份，全國規模以上工業增加值同

比增長７﹒５％勝預期，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，去年三

季度受到疫情、汛情等多重因素的影響，工業生產面臨了一定壓力。去年四季度受到能源原材料

的約束，工業生產受到了一定影響。去年四季度以來，隨著市場保供穩價的力度加大，工業生產

逐步回升。今年１－２月份也是延續了這種回升勢頭。規模以上工業增長態勢比較好，但是也要

清醒地看到，這主要是從規上工業情況來看。規下工業生產還存在一定的壓力。下階段，還是要

落實好扶持製造業、小微企業的減稅降費政策，加強對受疫情影響嚴重行業的融資支持，降低企

業生產成本，深入推進創新驅動，強化企業創新主體地位，加強關鍵技術攻關，加大創新稅收優

惠，維護產業鏈供應鏈穩定，推動工業經濟平穩健康發展。

在製造業ＰＭＩ當中，小型企業ＰＭＩ連續多個月處於較低的景氣區間，在一定程度上會拉

低整體工業增長增速，對工業增長還要保持清醒。同時，國際大宗商品價格高位波動，企業成本

壓力還比較大。上游行業的價格漲幅還比較高，對中下游行業、小微企業的經營也會帶來一些不

利影響。同時，產業鏈供應鏈仍存在著堵點卡點，部分地方出現的散發疫情也會影響工業增長。

