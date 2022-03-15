【數據解讀】統計局：外貿仍有望保持穩定發展

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統

計司司長付凌暉表示，今年以來中國的外貿增長韌性持續顯現，去年中國進出口保持兩位數增長

，在高基數基礎上，今年的１－２月份進出口繼續保持了較快增長。下階段，盡管國際環境複雜

多變，但中國外貿韌性強、潛力大的特點不會改變，全球合作發展趨勢也不會改變，堅定不移對

外開放也不會改變，中國外貿仍將有望保持穩定發展。

他表示，１－２月份，貨物進出口總額同比增長１３﹒３％，其中出口增長１３﹒６％，進

口增長１２﹒９％，貿易順差同比擴大。

推動貿易增長的主要支撐因素有以下幾個方面：一是國內生產供給穩定優勢明顯﹐適應外部

需求變化能力在增強，有利於支撐出口增長。

二是世界經濟盡管受到國際大宗商品漲價等一些不利因素的影響，出現了一些不確定性，但

總的來看，世界經濟恢復態勢沒有改變。對中國的產品需求仍然在擴大。２月份，全球製造業

ＰＭＩ為５４﹒９％，其中出口訂單指數上升到５０﹒８％，重回到擴張區間。這些對中國出口

仍然會有一定的拉動。

三是穩外貿政策還會持續顯效。中國堅定不移擴大開放，加強與世界各國互利合作，積極推

進共建「一帶一路」，加快自貿區建設，提升貿易便利化水平，積極發展跨境電商等外貿新業態

，助力外貿持續增長。

四是國內經濟恢復有利於帶動進口增加。中國注重擴大貿易夥伴，隨著中國經濟逐步恢復，

進口規模也將持續擴大。

