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15/03/2022 11:47

【數據解讀】統計局：外貿仍有望保持穩定發展

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統
計司司長付凌暉表示，今年以來中國的外貿增長韌性持續顯現，去年中國進出口保持兩位數增長
，在高基數基礎上，今年的１－２月份進出口繼續保持了較快增長。下階段，盡管國際環境複雜
多變，但中國外貿韌性強、潛力大的特點不會改變，全球合作發展趨勢也不會改變，堅定不移對
外開放也不會改變，中國外貿仍將有望保持穩定發展。
　　他表示，１－２月份，貨物進出口總額同比增長１３﹒３％，其中出口增長１３﹒６％，進
口增長１２﹒９％，貿易順差同比擴大。
　　推動貿易增長的主要支撐因素有以下幾個方面：一是國內生產供給穩定優勢明顯﹐適應外部
需求變化能力在增強，有利於支撐出口增長。
　　二是世界經濟盡管受到國際大宗商品漲價等一些不利因素的影響，出現了一些不確定性，但
總的來看，世界經濟恢復態勢沒有改變。對中國的產品需求仍然在擴大。２月份，全球製造業
ＰＭＩ為５４﹒９％，其中出口訂單指數上升到５０﹒８％，重回到擴張區間。這些對中國出口
仍然會有一定的拉動。　　　　　　
　　三是穩外貿政策還會持續顯效。中國堅定不移擴大開放，加強與世界各國互利合作，積極推
進共建「一帶一路」，加快自貿區建設，提升貿易便利化水平，積極發展跨境電商等外貿新業態
，助力外貿持續增長。
　　四是國內經濟恢復有利於帶動進口增加。中國注重擴大貿易夥伴，隨著中國經濟逐步恢復，
進口規模也將持續擴大。

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