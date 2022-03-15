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即市新聞

15/03/2022 12:11

《午市前瞻》大市曾跌９００點，專家指維持ＭＬＦ不代表中央收水

　　《經濟通通訊社１５日專訊》恒生指數半日收市報１８９４７，跌５８４點或２﹒９９％，
主板成交１４５０﹒７５億元。恒生中國企業指數報６３５９，跌１９５點或２﹒９８％。恒生
科技指數報３６８９，跌８９點或２﹒３６％。

＊黃偉康：市場憂慮中國靠近俄羅斯或招制裁＊

　　恒指今早低開６００點後，一度擴大至跌超過９００點，低見１８６００水平後曾反彈超過
６００點。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，恒指反彈屬超賣反彈居多
，目前多隻科投股均處超賣水平，估值便宜下或吸引資金流入。但他強調，目前市況更為關注的
是政治因素。
　　他解釋，目前俄烏局勢對港股沒有直接影響，但中國於局勢中扮演的角色對經濟至關重要。
黃偉康指，市場憂慮中國會否因為與俄羅斯靠得太近，而令歐美制裁牽連至中國或中國企業身上
，導致諸多基金不敢投資中概股，變相如昨日亞洲區股市普遍造好惟港股獨憔悴。他指，俄烏問
題若持續未能解決，市場對制裁蔓延至中國身上的擔憂將會加大。
　　黃偉康指現時技術分析有效性較為一般，早前市場預期的支持位已全數跌穿。目前可先參考
２０１６年２月低位約１８３００水平，當時為Ａ股急跌拖累港股向下，與現時情況類似，故理
應１９０００以下至１８３００會有支持。他補充，上周Ａ股呈Ｖ型反彈，市場估計有國家隊資
金流入救市，故現時可憧憬會否再有相關資金流入撐起Ａ股，繼而帶動港股。

＊ＭＬＦ不變或因兩會剛過有新政策出台＊

　　人民銀行未有如市場預期一樣持續放水，最新公布未有進一步下調ＭＬＦ，一眾內銀股下跌
。黃偉康認為不能將此解讀為內地政府停止放水，指內地現時仍未有條件收水。他解釋，內地政
府將經濟增長目標訂於５﹒５％，在疫情及環球市況的挑戰下，中央更需要加大力度才能達成目
標。最新未有下調ＭＬＦ，黃偉康估計有可能兩會剛過，或可能有新政策出台，甚或國際形勢有
變，使人行先行維持ＭＬＦ，籲市場不應過份解讀是次行動，更指未來應有較大機會進一步下調
ＭＬＦ。

＊中央無意拯救高負債內房＊

　　內房股近日跌勢急劇，黃偉康解釋與大市下跌略有關係，但更重要原因為今年首兩月的房地
產銷量表現不滯有關。他亦指，內地政府早前放寬按揭成數，雖然被市場解讀為扶持弱勢房企，
但黃偉康分析中央此舉只為穩定樓市，提升整體房地產市場表現，並沒有要拯救高負債內房意思
，反而會鼓勵國企併購負債內房的優質業務。
　　他舉例如潤地（０１１０９）這樣的國企內房股，儘管有跟隨大市下跌，但目前只跌至今年
反彈的起步位，並沒有太深跌幅，變相跑贏大市，認為現價為中長線吸納的絕佳水平。（ｈｃ）

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