【北水炒Ｄ乜】淨流入９８﹒１億人幣，買騰訊沽中移動

《經濟通通訊社１５日專訊》今日恒指低開６００點，報１８９３１點。最高跌１３８點報
１９３９２點，最低跌１２９６點報１８２３５點。恒指收報１８４１５點，跌１１１６點或
５﹒７２％。
按額度計算，北水全日淨買入９８﹒１億元人民幣，增加４２﹒２％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、李寧（０２３３１）；淨賣出最多的
依次是中國移動（００９４１）、贛鋒鋰業（０１７７２）、中國海洋石油（００８８３）。
主板成交２８６１﹒６８億元增加２８﹒３％。其中港股通成交７０２﹒６億元，佔總成交
２４﹒６％。
騰訊控股跌１０﹒１９％報２９８元，北水淨買入５７﹒４億元；美團跌５﹒８６％報
１０６元，北水淨買入１７﹒６億元；李寧跌２﹒４９％報５０﹒９５元，北水淨買入７﹒８億
元。
中國移動跌４﹒４５％報４８﹒３元，北水淨賣出６億元；贛鋒鋰業跌２﹒３８％報
８８﹒１５元，北水淨賣出２﹒９億元；中國海洋石油跌５﹒８１％報８﹒９２元，北水淨賣出
１﹒８億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ５７﹒４４
美團 （０３６９０） １７﹒６２
李寧 （０２３３１） ７﹒７９
理想汽車 （０２０１５） ４﹒６０
海吉亞醫療 （０６０７８） ３﹒７９
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國移動 （００９４１） －６﹒０３
贛鋒鋰業 （０１７７２） －２﹒８７
中國海洋石油 （００８８３） －１﹒８０
中國神華 （０１０８８） －０﹒８４
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