《美元走勢－羅明立》俄烏談判艱難，歐元短線阻力１﹒１０５０

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１７﹒９７ １１８﹒４５ １１７﹒８４

歐元╱美元 １﹒１０１０ １﹒１０２０ １﹒０９４３

英鎊╱美元 １﹒３０３０ １﹒３０５０ １﹒３０００

美元╱瑞郎 ０﹒９３８２ ０﹒９４１０ ０﹒９３７４

美元╱港元 ７﹒８２２６ ７﹒８３０７ ７﹒８２２５

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《美元走勢》美匯指數周一（１４日）變化不大，在９９附近膠著。俄烏第四輪會談後，烏

克蘭總統辦公室顧問阿列斯托維奇表示，雙方最快有望在一至兩周內簽署和平協定，最遲會在５

月簽署。消息令市場對談判預期有所憧憬，短期若能緩和局勢，對環球經濟有正面作用，避險情

緒降溫，金價及原油價格回落。投資者關注今晚（１５日）美國２月ＰＰＩ數據及明晚的議息會

議，相信加息０﹒２５％已基本消化，但預期通脹繼續上升，聯儲局今年加息次數可能達到７次

，１０年期美債息率升上２﹒１６％。

俄烏談判似有進展，但相信仍然有一定難度，普京勞師動眾打了１０多天，遭到烏克蘭頑抗

，又被美國為首的西方國家制裁，國內經濟備受打擊，相信談判要價應不會低；另一方面，再打

下去的成本及面對的後果亦不少，不排除能促使普京有所讓步。市場估計談判不會順利，但畢竟

還算是有些希望，歐元向１﹒１０反彈，短線阻力１﹒１０５０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 沽出日圓 １１７﹒３０ １１８﹒５０ １１６﹒８０

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 買入澳元 ０﹒７１９０ ０﹒７３００ ０﹒７１５０

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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