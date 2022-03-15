【內房困局】傳龍光更新境內債展期方案，全額付息並先付５％本金

《經濟通通訊社１５日專訊》外電引述知情人士表示，深圳市龍光控股有限公司針對即將面

臨兌付壓力的兩隻境內債券「１８龍控０２」和「１９龍控０１」提出了新的展期償付方案。據

悉最新方案顯示，公司將按期支付１００％利息並先付５％本金。

知情人士稱，兩隻債券的剩餘本金展期時間為１５個月，在展期第６個月起每月支付

９﹒５％本金，直至第１５個月累計付清全部本金。另外，展期期間維持原有利率不變，展期新

增利息隨每期本金償付時支付，龍光控股擬為兩期債券增加南寧和肇慶兩個項目的股權質押。上

述方案仍在討論之中，可能還有變動。

龍光控股２０２１年半年度報告顯示，「１８龍控０２」的債券餘額為１８﹒２６億元人民

幣，票面利率４﹒９％，將於２０２２年３月２２日到期；「１９龍控０１」餘額１５﹒１億元

人民幣，最近回售日為２０２２年３月１９日。

報道指，龍光控股的控股股東龍光集團（０３３８０）未有直接評論上述展期方案，但引述

董事局主席紀海鵬近日表態稱「絕對不可以躺平」，公司還會處置資產並積極跟境內外投資者溝

通並公平對待。（ｂｉ）

